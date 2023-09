Paramount+ le serie tv da vedere a Settembre 2023: arriva Vita da Carlo s.2

Il mese di Settembre su Paramount+ è caratterizzato dall’arrivo della seconda stagione di Vita da Carlo. Strappata a Prime Video, la serie che racconta la vita romanzata di Carlo Verdone, debutta sulla piattaforma il 15 settembre a un anno dal suo debutto in Italia. Il mese di settembre di Paramount+ è inoltre caratterizzato da un arrivo “extra seriale” come il film Premio Oscar Everything Everywhere All at Once. Ma scopriamo insieme le serie tv da vedere su Paramount+ a settembre.

Paramount+ Settembre 2023 le nuove serie tv

7 Giovedì

Star Trek: Lower Decks s.4: dopo l’arrivo del cofanetto con le prime tre stagioni, arriva la quarta inedita rilasciata settimanalmente in contemporanea con gli USA e il resto del mondo. La serie animata arriva a ridosso dello Star Trek Day che si celebra ogni 8 settembre per ricordare il primo episodio della serie trasmesso l’8 settembre 1966. Al centro c’è sull’equipaggio della Flotta Stellare che risiede nei ponti inferiori della U.S.S. Cerritos.

14 Giovedì

The Gold miniserie inglese in 6 puntate che racconta la rapina al Brink-Mat del 1983 quando 26 milioni di sterline (oltre 90 milioni con il valore di oggi) tra lingotti d’oro, diamanti e contanti, vennero rubati all’aeroporto di Heatrhow a Londra, la serie seguirà le indagini successive. Nel cast Hugh Bonneville, Dominc Cooper, Charlotte Spencer.

15 Venerdì

Vita da Carlo s.2: in questa nuova stagione Verdone molla l’idea di fare il sindaco e si concentra su quella di realizzare un film d’autore, ma per farlo il produttore lo costringe a scegliere il vicentino Sangiovanni per interpretarlo. Oltre ai ritorni di Max Tortora, Monica Guerritore, Antonio Bannò, nel cast ci saranno guest star come Claudia Gerini, Christian De Sica, Gabriele Muccino, Zlatan Ibrahimovic, Maria De Filippi. La prima stagione venne realizzata per Prime Video dove è ancora disponibile. Ad accompagnare l’approdo su Paramount+ è presente una collezione di film di Carlo Verdone, oltre a interviste esclusive ai protagonisti.

Marcelo, Martello, Marshmellow: serie per bambini in 13 episodi, originale Paramount+, che racconta le avventure di Marcelo e dei suoi amici. Marcelo è “diverso” fa tutto al contrario, dal parlare al vestirsi, ogni giorno per lui c’è una nuova avventura da vivere.

28 Giovedì

No Escape: miniserie thriller in 7 puntate, originale britannica ambientata nelle Filippine e tratta dal romanzo di Lucy Clark. Al centro la storia di due migliori amiche Lana e Kitty che per fuggire dalle loro vite, si imbarcano sullo yacht The Blue nelle Filippine.

Paramount+ i titoli che proseguono

Nel corso del mese di Settembre su Paramount+ ogni venerdì prosegue in contemporanea con gli USA, il rilascio della settima e ultima stagione di Billions, impreziosita dal ritorno di Damien Lewis. Il 3 settembre termina invece la prima stagione di Operazione Speciale Lioness, thriller militare creato da Taylor Sheridan basato su una struttura speciale della CIA realmente esistente. Nel cast Laysla De Oliveira, Zoe Saldana, Nicole Kidrman e Morgan Freeman come guest star. Termina il 22 settembre anche il rilascio della terza stagione di iCarly.

Paramount+ Settembre 2023 le altre novità

Una novità di settembre 2023 su Paramount+ è l’arrivo dal 24 della terza stagione di MTV Cribs Italia con i Vip che apriranno le porte delle proprie case per mostrare al pubblico la loro vita quotidiana. In questa stagione non solo case ma anche luoghi del cuore come studi di registrazione o palestre e la sede dell’Inter di cui Paramount+ è tra gli sponsor. Tra i vip protagonisti Sangiovanni, Immanuel Casto, Leo Gassman, Paola Barale, Tania Cagnotto.

Nel corso del mese arrivano delle monografie su alcuni protagonisti internazionali a partire dal documentario Val dedicato a Val Kilmer. Inoltre tanti film come la prima visione di Everything Everywhere All at Once e del sesto capitolo di Scream.