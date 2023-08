Torna la serie tv che ha reso l’alta finanza un thriller affascinante e conturbante. Billions riparte venerdì 11 agosto suParamount+, la nuova casa delle produzione Showtime/Paramount in contemporanea con gli USA e da sabato 12 agosto su Sky Atlantic e NOW (da sempre la casa della serie) anche on demand. Se titoli “nuovi” come Yellowjackets sono stati sottratti da Paramount a Sky e altri storici sono rimasti a Sky come Yellowstone, per Billions si è scelta la strada della condivisione del prodotto. La settima stagione di Billions è anche l’ultima ma la corsa settimanale della serie si concluderà dopo 12 settimane il 27/28 ottobre. Senza particolari spoiler, vediamo cosa ci aspetta e un commento alle prime 6 puntate che abbiamo avuto modo di vedere in anteprima.

Billions 7, la trama

La settima stagione di Billions riparte sulla scia degli eventi del finale della sesta stagione, Mike Prince è riuscito a salvare la sua carriera politica anche a discapito di una forte perdita economica, mentre Chuck Rhoades cerca di mantenere la propria reputazione intatta, tentando, al contempo di frenare l’ascesa di Prince. Nella settima stagione la sorpresa è il ritorno in scena di Bobby Axelrod che dopo aver mollato tutto per evitare il carcere, dal ritiro dorato di Londra, verrà richiamato in azione per cercare di fermare la pericolosa ambizione di Mike Prince.

Come da sempre nella serie, le alleanze cambiano a seconda delle esigenze, nemici si trasformano in amici e viceversa, il tutto per assecondare una smodata e irrefrenabile sete di potere personale.

Billions 7, la recensione

Il potere logora e affascina chi ce l’ha ma anche chi vorrebbe ottenerlo. I personaggi di Billions sono tutti arroganti, sfrontati, senza scrupoli, ogni cedimento a questa maschera è un sintomo di debolezza, che potrà però essere trasformata in un elemento di forza e riconoscibilità. Quando hai un potere economico sterminato dove puoi spingere la tua ambizione se non nel cercare di dominare gli altri anche da un punto di vista politico sociale, facendo diventare dominante la tua visione del mondo?

Billions continua a raccontare l’arroganza del potere, le macchinazioni di chi tenta di avere sempre il controllo del gioco. Potenti che nascondono dietro un’aurea altruistica la loro smania di controllo. Nel mondo dei potenti della finanza, della politica di New York esisti solo se hai un ruolo che possa avere un valore per un altro.

Le dinamiche del potere

Una rete di interessi coincidenti e conflittuali, un patto tacito di reciproco mantenimento per cui ogni forma di disturbo è in realtà uno spettacolo a uso e consumo degli altri. Queste dinamiche nel mondo della serie non sono solo dei protagonisti, del procuratore Rhoades o di Mike Prince, ma anche di tutti quelli che ruotano intorno.

La serie spinge costantemente sull’acceleratore dell’eccesso, la normalità è l’esagerazione per una serie che vive e racconta l’1% del mondo, quella fascia di ricchi e potenti che hanno l’obiettivo di manovrare le vite degli altri. Quando Mike Prince decide di scendere in campo candidandosi come Presidente degli Stati Uniti da indipendente, sa che con il proprio denaro può comprare il controllo anche di un’elezione bipolare come quella americana. La deriva elettorale è analizzata come una transazione finanziaria in una serie in cui tutto è merce di scambio.

Arrivati alla settima stagione, non c’è nuovo pubblico da conquistare, non c’è bisogno di colpi a effetto per stupire, c’è soltanto il proprio pubblico fedele da mantenere. E la serie sa bene come farlo, tornando al cuore delle sue dinamiche, riproponendo modalità da “heist movie” in cui il piano messo in atto per fermare il proprio avversario di turno, viene spiegato alla fine della puntata.

Billions, in attesa del gran finale e sulla base delle prime sei puntate, si conferma un complicato, verboso ma piacevole intrattenimento, per chi non si accontenta delle storie semplici.

Billions 7, il cast

La settima stagione di Billions è impreziosita dal ritorno di Damian Lewis nei panni di Bobby Axelrod. L’attore aveva lasciato la serie dopo la quinta stagione per stare più vicino alla sua famiglia a Londra vista la malattia della moglie Helen McCrory (morta nel corso del 2021). Il suo è un ritorno a mezzo servizio (dovrebbe essere presente in sei puntate) e si percepisce come è stato fisicamente girato in un altro luogo rispetto al resto della serie. In ogni caso non si poteva raggiungere il finale della serie senza far tornare l’antagonista storico da cui tutto è partito.

Per il resto il cast della nuova stagione è fatto soltanto di conferme: torna naturalmente Paul Giamatti nei panni di Chuck Rhoades, così come le altre presenze fisse della serie tv come David Costabile/Wags e Maggie Siff l’ex moglie di Chuck Wendy ormai completamente slegata dalla figura del marito.

Tornano anche Taylor (Asia Kate Dillon), Sacker (Condola Rashad) e il padre di Chuck (Jeffrey DeMunn). Confermata la presenza di Sakina Jaffrey nei panni di Daevisha “Dave” Mahar che raccoglie l’eredità della procura da Rhoades, così come naturalmente torna il Mike Prince di Corey Stoll.

Billions 7, il trailer e le immagini

Billions 8 si farà?

No, la settima stagione è stata annunciata come l’ultima.

I potenziali spinoff

Paramount Media per rafforzare il brand Paramount/Showtime ha in mente di realizzare degli spinoff di Billions, così come di altre sue serie tv di successo. Brian Koppelman e David Levien creatori e showrunner della serie, stanno lavorando allo sviluppo di 4 potenziali spinoff, come annunciato lo scorso febbraio. Due sarebbero legati a delle città, un Billions: Miami nel mondo dell’aviazione privata la cui clientela si sente al di sopra di ogni forma di regola e uno ambientato nel mondo della finanza di Londra.

Un altro progetto spinoff è Millions con al centro trentenni aspiranti miliardari della finanza che cercano di scalare le elite di Manhattan; il quarto è Trillions con le storie di finzione dei più ricchi del mondo.

Billions 7 come vedere la serie

Il cofanetto con le prime 6 stagioni di Billions è disponibile on demand su Sky e NOW in streaming e su Paramount+. La condivisione del contenuto prosegue anche con i nuovi episodi che saranno disponibili il venerdì su Paramount+ e sabato on demand su Sky, su NOW in streaming e su Sky Atlantic alle 21:15. Paramount+ è anche incluso nell’abbonamento Sky per chi ha attivo il pacchetto Cinema, oltre che disponibile come app autonoma su smartphone, tablet, smart tv e sito internet.

Billions 7 la programmazione italiana

La settima stagione di Billions arriva in Italia in contemporanea con gli Stati Uniti. O meglio Sky e Paramount+ rilasceranno gli episodi a metà tra la distribuzione americana in streaming del venerdì e il rilascio sul canale cable Showtime la domenica. Le dodici puntate proseguiranno fino a sabato 28 ottobre 2023.