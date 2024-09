In attesa di vederla in tv (sarà trasmessa nel 2025), al Festival del Cinema di Venezia è stata presentata M – Il figlio del secolo, la miniserie Sky tratta dall’omonimo romanzo di Antonio Scurati, vincitore del Premio Strega e bestseller internazionale (edito da Bompiani). Gli spettatori del Lido hanno avuto occasione di vedere oggi, giovedì 5 settembre 2024, tutti e otto gli episodi che compongono la produzione firmata da Sky Studios e da Lorenzo Mieli per The Apartment (società del gruppo Fremantle), in co-produzione con Pathé, in associazione con Small Forward Productions, in collaborazione con Fremantle (che si occupa anche della distribuzione internazionale) e Cinecittà S.p.A.

M – Il figlio del secolo, la trama ufficiale

Le foto di M - Il figlio del secolo, la miniserie Sky Guarda le altre 5 fotografie → Per l’occasione, Sky ha diffuso la sinossi ufficiale della miniserie, diretta da Joe Wright e con Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini. M – Il figlio del secolo racconta l’ascesa politica di Mussolini e della sua creatura: il fascismo.

Prima un movimento, poi un partito che Mussolini conduce fino al vertice del governo italiano per poi sovvertire la democrazia e instaurare la dittatura. Attraverso un linguaggio contemporaneo – con Mussolini che rompe la quarta parete e si rivolge direttamente a noi per rivelarci i suoi pensieri più inconfessabili e commentare le svolte della Storia – la serie offre un ritratto originale, “pop”, a tratti pregno di umorismo nero, dell’uomo che, pur avendo tradito ideali, persone e istituzioni, pur essendosi macchiato di atti di violenza inaudita, fece innamorare di sé l’Italia intera, diventandone l’incontrastato Duce.

M – Il figlio del secolo, le prime immagini

M – Il figlio del secolo, il cast della miniserie

Sempre da Venezia giungono le prime immagini della miniserie: nella clip diffusa da Sky, vediamo Mussolini interagire con(Francesco Russo), direttore de “Il Fascio”. Mussolini cerca di difendere i propri ideali, che però iniziano a vacillare quando Rossi gli mostra un ingente quantità di denaro.

Oltre a Marinelli e Russo, la miniserie include nel cast anche Barbara Chichiarelli nei panni di Margherita Sarfatti; Benedetta Cimatti in quelli di Donna Rachele; Federico Majorana interpreta Amerigo Dumini; Lorenzo Zurzolo è invece Italo Balbo.

E ancora Federico Mainardi, che interpreta Albino Volpi; Maurizio Lombardi nei panni di Emilio De Bono; Gianmarco Vettori in quelli di Dino Grandi; Gaetano Bruno che interpreta Giacomo Matteotti; Paolo Pierobon nei panni di Gabriele D’Annunzio; Elena Lietti è Velia Titta, moglie di Giacomo Matteotti; Gianluca Gobbi nel ruolo di Cesare Maria de Vecchi; Gabriele Falsetta in quello di Roberto Farinacci. Vincenzo Nemolato interpreta Vittorio Emanuele III.

Il regista di M – Il figlio del secolo

Come detto, alla regia della miniserie, scritta da Stefano Bises e Davide Serino, c’è Joe Wright, anche lui presente a Venezia. “Per gli inglesi [Mussolini] è un personaggio periferico, è visto per lo più in chiave caricaturale, come una buffonesca spalla di Hitler. Invece fu l’inventore del populismo moderno, nonché modello per Hitler”, ha detto. “Ho avuto il privilegio di apportare un punto di vista esterno a questa storia, potendo guardare alla figura di Mussolini molto chiaramente, con un occhio non condizionato. Non credo che la serie necessariamente convincerà mai un fascista ad abbandonare il fascismo. Ma allo stesso tempo non volevo predicare ai convertiti, non volevo sfondare una porta già aperta”.

Quando esce M – Il figlio del secolo?

Sky non ha ancora comunicato una data di uscita della miniserie, ma ha annunciato che sarà trasmessa nel 2025, anche in streaming su NOW.