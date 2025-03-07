In occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, e della messa in onda de L’Arte della Gioia, la miniserie diretta da Valeria Golino, tratta dall’omonimo romanzo di Goliarda Sapienza e in onda su Sky Atlantic e in streaming su NOW, Sky proporrà L’Arte della Ribellione, un talk moderato da Denise Negri, giornalista di Sky TG24, che vedrà protagoniste Jasmine Trinca e Tecla Insolia, protagoniste della serie, la stessa Valeria Golino, ma anche Elodie, Ornella Vanoni e la pilota automobilistica e volto di Sky Sport F1, Vicky Piria.

Partendo dalla storia di Modesta, la protagonista de L’Arte della Gioia, ragazza orfana della Sicilia di inizio ‘900 con il desiderio di vivere una vita migliore di quella che la società vorrebbe imporle, le protagoniste di questo talk tutto al femminile parleranno di temi come l’autodeterminazione, la sessualità, il rifiuto degli stereotipi, il femminismo e l’empowerment.

L’Arte della Ribellione: anticipazioni

Ne L’Arte della Ribellione, Ornella Vanoni, ad esempio, parlerà della difficoltà iniziale di convivere con la propria femminilità:

Io ero timidissima, non mi amavo, ma sapevo che il mio corpo attraeva moltissimi uomini. Eppure non mi amavo per niente ma facevo in modo di farmi notare. Facevo di tutto per nascondere la mia realtà.

Parlando di imbarazzo, invece, la cantante ammetterà che le è sempre piaciuto girare nuda per casa:

Io cammino nuda per casa. Quando stavo a Largo Treves, con grandi vetrate, io stavo nuda e me ne fregavo, anche se tutti mi guardavano. Ho sempre adorato stare nuda.

Elodie, invece, ammetterà di essere molto autocritica:

Io sono molto autocritica, quando mi vedo, mi riascolto, c’è sempre qualcosa che mi dà fastidio. È una mia fragilità. È come se avessi un sergente dentro di me. Ci ho fatto un po’ pace con questo mio “sergente”.

L’Arte della Ribellione visibile a tutti

L’Arte della Ribellione andrà in onda per gli abbonati Sky, sabato 8 marzo in prima serata su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Dalle ore 10, però, sarà visibile a tutti sul canale YouTube ufficiale di Sky Italia.

Stasera, venerdì 7 marzo 2025, invece, andranno in onda il terzo e il quarto episodio de L’Arte della Gioia, sempre in prima serata su Sky Atlantic e su NOW. La prossima settimana, venerdì 14 marzo, ci sarà il finale di stagione.