Paramount+ le serie tv da vedere ad Agosto 2023: Billions 7, La chimica della morte

Il mese di Agosto di Paramount+ sarà all’insegna della tradizione con l’arrivo delle nuove stagioni di alcuni titoli storici del gruppo Paramount-CBS come l’ultima stagione di Billions in parallelo a Sky e in contemporanea USA e la terza stagione del revival di iCarly. Non solo ma gli amanti di Star Trek potranno gioire per l’arrivo in catalogo di Star Trek Lower Decks la serie animata che sarà disponibile con le sue 3 stagioni. Scopriamo insieme le serie tv da vedere su Paramount+ ad Agosto.

Paramount+ Agosto 2023 le nuove serie tv

3 Giovedì

La chimica della morte – The Chemistry of Death s.1: serie anglo-tedesca con Harry Treadaway basata sui romanzi di Simon Beckett. Il protagonista è il dottor David Hunter un antropologo forense che lavora come professore finchè dopo un disastro familiare, molla tutto per lavorare come medico e cambiare vita. Quanto l’ispettore capo Mackenzie (Samuel Anderson) gli chiede di usare le sue capacità per identificare un cadavere, Hunter teme che possano riaffiorare vecchi demoni.

12 Sabato

Billions s.7 (puntate settimanali in contemporanea con Sky/NOW e con gli USA). Chuck Rhoades vuole fermare a tutti i costi l’ascesa di Mike, intanto Bobby Axelroad (Damian Lewis) decide di tornare a New York.

20 Domenica

Joe Pickett s.2: il guardacaccia del Wyoming scopre un cacciatore ucciso tra le montagne e risale a una serie di macabri omicidi e la situazione diventerà più complessa del previsto.

25 Venerdì

iCarly s.3: per Carly e i suoi amici l’età adulta non è un periodo semplice da gestire e Carly dovrà definire la sua amicizia con Freddie, Spencer intanto torna alle sue radici e l’incontro con Harper un vecchio rivale avrà un epsito imprevisto.

29 Martedì

Star Trek: Lower Decks s.1-2-3: serie animata dedicata all’equipaggio della Flotta Stellare che lavora nei ponti inferiori della USS Cerritos, una divertente avventura intergalattica con l’equipaggio formato dal guardiamarina Beckett Mariner, doppiato da Tawny Newsome, il guardiamarina Brad Boimler, doppiato da Jack Quaid, il guardiamarina Tendi, doppiato da Noël Wells, e il guardiamarina Rutherford, doppiato da Eugene Cordero.

Paramount+ Agosto 2023 le altre novità

Nel corso del mese arrivano le prime 2 stagioni di Buongiorno Mamma la serie tv di Canale 5 con Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta. Inoltre per i più piccoli arrivano le serie animate Big Nate 2 e Kamp Koral. Il 16 agosto ci sarà Reinventing Elvis: The ’68 Comeback in cui si racconta il dietro le quinte della serata del 3 dicembre 1968, lo speciale tv con Elvis Presley in cui rilanciò la sua carriera. Il 30 agosto debutta Le Stade una docuserie che racconta la squadra Stade Tolousain nel periodo tra il 2020 e il 2023 in cui vinceranno tutti i trofei nel rugby.

Paramount+ i titoli che proseguono

Nel corso del mese di agosto prosegue ogni giovedì l’appuntamento con la seconda stagione di Star Trek: Strange New World che terminerà il 17 agosto. Invece il 4 agosto si conclude la prima stagione di School Spirits mentre prosegue ogni domenica del mese l’appuntamento con Operazione Speciale: Lioness la serie su un’operazione segreta della CIA in cui vengono reclutati dei marine da mandare sotto copertura in gruppi terroristici.