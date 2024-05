Sei Sorelle nel 2024 cambia canale: non più su Raiuno, ma prima su RaiPlay in anteprima e poi su Rai Premium

Il 1° settembre scorso è andata in onda l’ultima puntata di Sei Sorelle trasmessa su Raiuno. La Rai (anche a seguito di ascolti non proprio soddisfacenti) ha infatti deciso di archiviare, dopo due estati, l’esperimento della soap opera spagnola nel daytime della rete ammiraglia, riservando a Sei Sorelle una nuova collocazione.

Sei Sorelle 2024, l’anteprima su RaiPlay

"Sei sorelle", su RaiPlay e Rai Premium "Sei sorelle", una storia d'amore e di emancipazione nella Madrid degli anni Dieci del secolo scorso.📌Ogni venerdì 10 nuovi episodi su RaiPlay. Dal 28 giugno, dal lunedì al venerdì, su Rai Premium.▶ bit.ly/3ROwZGF Posted by UFFICIO STAMPA RAI on Friday, May 17, 2024

Gli appassionati che, nell’estate 2022 e nell’estate 2023 hanno seguito le vicende delle sorelle Silva nella Madrid degli anni Dieci del Novecento ora hanno due modi per continuare a seguire le loro vicissitudini. Il primo ci porta su RaiPlay: la piattaforma Rai, infatti, da oggi, 17 maggio 2024, carica ogni venerdì dieci episodi inediti della soap opera.

Sei sorelle, quindi, diventa un’esclusiva RaiPlay a tutti gli effetti: come già capitato con le fiction poi destinate a Raiuno, anche la soap opera avrà una corsia preferenziale in streaming, per chi volesse fare delle maratone settimanali, prima di approdare in tv.

Sei Sorelle si sposta su Rai Premium

Perché Sei Sorelle non abbandona del tutto la messa in onda televisiva. Da Raiuno, infatti, la soap si sposta su Rai Premium, dove i nuovi episodi (quelli pubblicati in anteprima su RaiPlay) andranno in onda dal 28 giugno ogni pomeriggio, dal lunedì al venerdì.

La serie andrà quindi in onda per tutta l’estate al pomeriggio, come accaduto negli ultimi due anni, cambiando però canale e spostandosi sulla rete tematica Rai che ospita fiction, soap e gli ultimi programmi d’intrattenimento delle reti principali. Nella stessa fascia Raiuno si darà invece alle repliche delle proprie fiction: previste infatti le riproposizione di Un Passo Dal Cielo e Che Dio Ci Aiuti.