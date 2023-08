Le serie tv da vedere ad Agosto su Sky e Now: tornano Billions e Winning Time

Il mese di Agosto sui canali Sky dedicati alle serie tv vede un mix di novità, attesi ritorni e conclusioni, come sempre disponibili da vedere in ogni momento on demand. Nel corso del mese termineranno le puntate inedite di Chicago Med, Fire e PD e i fan dovranno aspettare diversi mesi prima di ritrovare i loro amati protagonisti visto lo sciopero degli attori e degli sceneggiatori che farà slittare tutte le produzioni. Inoltre nel corso del mese partiranno la settima e ultima stagione di Billions e la seconda di Winning Time che racconta le storie della squadra di basket dei Los Angeles Lakers degli anni ’80. Ma scopriamo le serie tv da vedere ad Agosto su Sky e NOW in streaming.

Now e Sky Agosto 2023 le serie tv in arrivo

1 Martedì

Souls – Tutte le vite che ricordi, serie drammatica soprannaturale tedesca, produzione Sky Original in 8 puntate, che parla di reincarnazione. Al centro la storia di 3 donne Hannah (Brigitte Hobmeie), Allie (Julia Koschitz) e Linn (Lili Epply) che non hanno nulla in comune ma che rappresentano passato, presente e futuro legati a un unico evento, le loro vite cambiano quando il figlio di una di loro dopo un incidente si ricorda una vita precedente in cui era un pilota di aereo scomparso.

6 Domenica

Fantasy Island s.2 Sky Serie e NOW, stagione finale per la serie remake di Fantasilandia, la protagonista è Elena Roarke (Roselyn Sanchez) pronipote di Mr. Roarke, custode del resort di lusso dove vengono soddisfatte tutte le richieste e i desideri dei clienti.

12 Sabato

Billions s.7 su Sky Atlantic, in streaming su NOW (e su Paramount+) arriva l’ultima stagione con una puntata a settimana in contemporanea con gli USA. Accanto a Paul Giamatti nella serie creata da Brian Koppelman e David Levien, torna Damian Lewis nei panni di Bobby Axelrod. Le alleanze saranno stravolte, riemergeranno vecchie ferite, la lealtà sarà messa a dura prova in quest’epica conclusione.

25 Venerdì

Happy Valley s.3 (e ultima) su Sky Investigation e NOW: arriva l’ultima stagione inedita realizzata 7 anni dopo le prime due, del poliziesco BBC ambientato nello Yorkshire. Catherine Cawood è prossima alla pensione ma continua a lottare contro la droga e lo spaccio nella valle.

26 Sabato

Call The Midwife – L’amore e la vita s.7 su Sky Serie e NOW, proseguono le storie delle levatrici del convento Nonnatus nell’East End di Londra, la storia arriva al 1969.

28 Lunedì

Winning Time: L’ascesa della dinastia dei Lakers s.2 su Sky Atlantic e NOW (7 pt. Settimanali a 3 settimane di distanza dagli USA), torna il racconto dei campioni dei Los Angeles Lakers degli anni ’80. I nuovi episodi si concentrano sul periodo immediatamente successivo alle finali del 1980, fino al 1984, e culminano nella prima rivincita professionale delle più grandi stelle dell’epoca: Magic Johnson e Larry Bird. Nel cast John C. Reilly, Jason Segel, Jason Clark, Quincy Isaiah, Adrian Brody, Michael Chiklis.

Now e Sky Agosto 2023 le serie tv che proseguono (o terminano)

Come ogni mese anche ad agosto ci sono serie tv che proseguono e in alcuni casi terminano sui canali Sky, visto il rilascio settimanale delle puntate. In particolare sabato 19 agosto termina Call the Midwife – L’amore e la vita 6 così dal sabato successivo inizia la nuova stagione, il 22 agosto termina ‘appuntamento del martedì con Chicago Med s.8, Chicago Fire s.11 e Chicago PD s.10, mentre meroledì 23 agosto si conclude L’ultimo boss di King Cross e venerdì 25 la seconda stagione di And Just Like that….. Prosegue la domenica sera la decima e ultima stagione di The Blacklist.

Now e Sky Agosto 2023 non solo fiction

La programmazione di Sky Uno ad agosto è dedicata ai viaggi con la riproposizione dei programmi cult della rete come 4 hotel, Pechino Express, 4 Ristoranti, Quelle Brave Ragazze. Su Sky Cinema Collection le collezioni di film, disponibili anche on demand e in streaming su NOW sono dedicate ai Delitti del BarLume, a Robert De Niro, a Christopher Nolan in occasione dell’uscita di Oppenheimer e a Liam Neeson. Inoltre dal 30 agosto il canale Sky Cinema Due è dedicato ai film passati per Venezia. Sky Tg24 dal 26 agosto rilascerà online un podcast dedicato al caso Elisa Claps che diventerà una docuserie.

Sky Arte

13 – Pompei & Tutankhamon – A caccia di Misteri

15 – Rock Day (intera giornata con una programmazione dedicata)

16 – Happy Birthday Madonna

19 – Giornata Mondiale della Fotografia

30 – Scream and Shout I Beatles in America

Sky Documentaries

4 – Death on the Beach (true crime)

12 – Soros racconta Soros per i 96 anni dell’imprenditore

20 – The Story of Late Night

22 – To End all Wars: Oppenheimer and the Atomic Bomb

25 – Omicidi nell’Essex (true crime)

29 – Saud Women’s Driving School

