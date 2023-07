Dopo 10 anni di onorato servizio per James Spader è arrivato il momento di appendere il borsalino al chiodo: The Blacklist chiude dopo 10 stagioni. Prima di arrivare al finale di serie ci sono altre 22 puntate da percorrere con nuovi nemici da affrontare vecchi criminali che torneranno a incrociare la strada di Red e della task force. E le due puntate finali di serie (in onda su NBC negli USA il 13 luglio) non potevano che avere proprio Raymond Reddington come titolo: si torna al nemico pubblico numero 1. Senza spoiler, vediamo quello che ci aspetta nell’ultima stagione di The Blacklist in partenza il 2 luglio su Sky Investigation con 2 puntate a settimana anche on demand e in streaming su NOW (se seguite laprogrammazione di Rai 2 potreste incappare in spoiler sul finale della nona stagione).

The Blacklist 10, la trama

La decima stagione di The Blacklist riparte dal finale della nona (quindi se ancora non l’avete vista non proseguite nella lettura) con l’evasione di Wujin deciso a vendicarsi di Reddington dopo quanto saputo da Marvin Gerard. Il piano di Wujin metterà in difficoltà la task force costretta a rincorrere nuovamente vecchi blacklister che vengono fatti evadere da Wujin per aiutarlo nella vendetta contro Red. La task force dovrà difendersi anche dalle richieste di un deputato deciso a fare chiarezza sui fondi spesi dall’FBI per questa misteriosa operazione che nessuno conosce. Riuscirà la task force a sopravvivere e Reddington a prosperare nel suo impero?

The Blacklist 10, la recensione

La fine dell’ottava stagione ha cambiato profondamente The Blacklist. L’addio di Megan Boone interprete di Elizabeth Keen che era la ragione per cui Reddington si era consegnato all’FBI iniziando a collaborare, insieme a quello del creatore della serie Jon Bokenkamp, ha inevitabilmente cambiato la serie. Dopo un periodo di assestamento, la serie era riuscita a trovare la propria strada nonostante l’assenza di un elemento centrale come il rapporto tra Liz e Red. Dopo le diverse rivelazioni, capire chi sia davvero Reddington è finito in secondo piano, superato dal nemico di turno da sconfiggere e che accompagna i diversi casi di puntata.

Un procedurale da oltre 200 puntate inevitabilmente incontra delle forme di stanchezza, ma The Blacklist riesce a superarle grazie al carisma del personaggio interpretato da James Spader. In questa decima stagione il rapporto con la piccola Agnes (che in originale lo chiama Pinky) mostra un lato umano dello spietato criminale, utile a ricordarci che dietro ogni forma di malvagità si nasconde un essere umano. Naturalmente arrivare alla decima stagione è per stakanovisti appassionati, ma i fan di vecchia data del buon caro Red non resteranno delusi con i suoi soliti tocchi geniali e il suo spietato sarcasmo con cui controlla ogni situazione. Red è il criminale elegante della porta accanto che spaventa con il sorriso.

The Blacklist 10, il cast

La decima stagione di The Blacklist dovrà fare a meno dello storico analista Aram Mojtabai interpretato da Amir Arison e presente dalla prima stagione. Alla fine della nona stagione il personaggio ha annunciato che avrebbe lasciato la task force aggiungendo che potrebbe usare il tempo a disposizione per vedere uno spettacolo a Broadway, riferimento non casuale visto che Arison è protagonista di uno spettacolo a teatro. Non ci sarà anche Laura Sohn che per 3 stagioni ha interpretato Alina Park. Novità di stagione è Anjia Banerjee che interpreta un’agente dell’MI6 inglese Siya Malik, figlia di Meera Malik interpretata da Parminder Nagra uccisa alla fine della prima stagione. Naturalmente tornano James Spader nei panni di Red Reddington, Diego Klattenhoff in quelli dell’agente Ressler, Hisham Tawfiq è Dembe e Harry Lennix in quelli di Harold Cooper.

James Spader è Raymond Reddington

Diego Klattenhoff è Donald Ressler

Hisham Tawfiq è Dembe

Harry Lennix è Harold Cooper

Anjia Banerjee è Siya Malik

Sami Bray è Agnes Keen

Deirdre Lovejoy è Cynthia Panabaker

Chin Han è Wujing

The Blacklist 10, quando su Rai 2?

La nona stagione è attualmente in onda il sabato in fascia preserale. Anche se è difficile prevedere un rilascio, si può ipotizzare una messa in onda di The Blacklist 10 su Rai 2 nell’estate 2024.

The Blacklist 10, quante puntate sono?

La decima stagione ha 22 puntate, un formato standard per la serie che ha avuto solo 23 puntate nella terza stagione e 19 nella settima tagliata causa Covid (ebbe anche una puntata completata con l’animazione per le difficoltà di girare).

The Blacklist 10, dove in streaming?

Tutte le puntate della serie a partire dalla prima stagione sono in streaming su NOW dove è disponibile anche la decima stagione in parallelo al rilascio su Sky Investigation.

The Blacklist 11 si farà?

No, la decima stagione di The Blacklist è l’ultima.