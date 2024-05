Oltre 9 milioni di telespettatori statunitensi, giovedì scorso, hanno assistito al finale di Young Sheldon che, dopo sette stagioni e 141 episodi, ha finito la sua corsa. Stiamo parlando del prequel spin-off di The Big Bang Theory, lanciato nel 2017 dalla Cbs approfittando delle stagioni finali della serie madre.

Era scontato ai tempi che, se si fosse dovuto realizzare uno spin-off della sit-com più vista degli anni Dieci dei Duemila, questo si sarebbe dovuto concentrare sul personaggio di Sheldon Cooper, magistralmente interpretato da Jim Parsons (e dall’altrettanto bravo Ian Armitage nel prequel) e diventato iconico per tutta la serie. Young Sheldon ha quindi raccontato l’infanzia di Sheldon, con le sue difficoltà ad integrarsi tra i coetanei e a far capire le proprie passioni alla famiglia, senza mai rinunciare a quello humor sarcastico ma mai offensivo già visto in The Big Bang Theory.

Ma tutto questo, in fondo, lo sapevate già: se siete qui, probabilmente è perché siete curiosi di sapere come finisce Young Sheldon, prima ancora del suo approdo in Italia (dove è atteso prima su Mediaset Infinity e poi su Prime Video e Netflix). Pronti a soddisfare la vostra curiosità: proseguite la lettura per scoprire il finale di serie (ma attenzione agli spoiler!).

Il finale di Young Sheldon

La morte di George

Il finale della serie ha portato un evento che i fan della serie originale conoscevano già da tempo, ovvero la morte di George, padre di Sheldon, interpretato da Lance Barber. Colpito da un attacco cardiaco, lo Sheldon adulto ha spesso citato la mancanza del padre nel corso della sua vita, ma i produttori del prequel hanno deciso di farlo uscire di scena solo nel finale della serie.

Così, il doppio episodio finale vede la famiglia Cooper alle prese con i funerali di George: di fronte a una Mary (Zoe Perry), madre di Sheldon, distrutta, Sheldon non tiene alcun discorso, ma con la mente immagina tutto ciò che avrebbe potuto ancora fare con il padre nel momento in cui lo ha visto per l’ultima volta.

Il battesimo

Il tragico evento riavvicina Mary alla fede religiosa, tant’è che chiede a Sheldon ed alla sorella gemella Missy (Raegan Revord) di battezzarsi. Se lei inizialmente accetta ma poi cambia idea, Sheldon, pur non essendo credente, decide di assecondare la madre, anche in vista della sua imminente partenza.

Sheldon alla CalTech

Per Sheldon, infatti, sta per cominciare una nuova vita, alla CalTech in California, l’Università che poi lo vedrà impegnato a lavorare anche in The Big Bang Theory. È il giusto epilogo del prequel, che finisce là dove comincia la vita dello Sheldon della serie originale.

Appena arrivato, Sheldon viene fermato da un professore, che gli chiede se si sia perso. “No, mi trovo esattamente dove dovrei essere”, gli risponde il protagonista, consapevole degli sforzi fatti da lui e dalla sua famiglia in passato per giungere a quella destinazione. Curiosità: il professore che incontra Sheldon è David Saltzberg, vero professore di Fisica alla CalTech e consulente scientifico per alcune pellicole e serie tv, come “Oppenheimer” e, appunto, The Big Bang Theory.

Amy e Sheldon di nuovo insieme

Era stato ampiamente annunciato: nel corso dell’ultimo episodio rivediamo Parsons vestire i panni dello Sheldon adulto non solo come voce fuori campo (come ha fatto in ogni episodio della serie, di cui è anche produttore), ma anche davanti alla telecamera.

Insieme a lui, ritroviamo anche Amy (Mayim Bialik), sua moglie e madre dei suoi figli. Perché, come già svelato nel corso del prequel, Sheldon ed Amy hanno avuto due figli, un maschietto di nome Leonard (in onore del migliore amico del protagonista) e una femminuccia, dal nome non svelato. Nel cameo dei due personaggi, scopriamo che Sheldon sta scrivendo le sue memorie e che il racconto a cui abbiamo assistito in sette stagioni non è altro che ciò che ha scritto.

Amy, però, lo rimprovera perché, a forza di dedicarsi al suo lavoro ed alle sue memorie, sta dedicando poco tempo ai figli. Nel ripercorrere la sua infanzia, Sheldon si rende conto che la moglie ha ragione e che, nonostante non capisca le passioni per l’arte e lo sport dei figli, deve stare di più con loro, così come hanno fatto i suoi genitori.

Il nuovo spin-off su Georgie e Mandy

Ma il mondo di The Big Bang Theory ha ancora qualcosa da dire: la Cbs ha infatti confermato recentemente la produzione di Georgie & Mandy’s First Marriage, che vedrà come protagonisti Georgie (Montana Jordan), fratello di Sheldon, e Mandy (Emily Osment), prima fidanzata e poi sua moglie, da cui Georgie ha avuto nel corso della serie una figlia.

La serie, in onda in autunno sulla Cbs, esplorerà le difficoltà dell’essere adulti e genitori per i due protagonisti, sempre in chiave comica e con qualche riferimento alla famiglia del protagonista, per cui potremmo rivedere prima o poi il giovane Sheldon.