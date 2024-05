La CBS, il canale generalista in chiaro della tv americana di proprietà del gruppo Paramount, ha presentato il proprio palinsesto per la stagione 2024/25 anticipando tutto quello che vedrà il pubblico degli Stati Uniti e di riflesso in qualche modo, quello che arriverà anche da noi in Italia e nel mondo. Gli Upfronts 2024 CBS mostrano una rete solida che sta cercando nuovi successi per sostituire i suoi prodotti più consolidati ma guardando sempre alla tradizione e puntando su marchi già consolidati. Nonostante l’avvento delle piattaforme gli upfronts, le presentazioni a pubblicitari e investitori dei palinsesti, restano uno strumento utile per scoprire nuove potenziali hit. Basti pensare che nei dati Nielsen negli USA nella prima settimana di Aprile 2024 i titoli più visti complessivamente tra tutte le piattaforme sono The Resident e Grey’s Anatomy.

Upfronts 2024 CBS – Il Palinsesto 2024/25

“Penso che la pilot season per noi è finita” con queste parole la Presidente CBS Entertainment Amy Reisenbach pone una cesura netta tra la tv del passato e quella del futuro. Per chi non la conoscesse la pilot season era quel periodo in cui le tv generaliste sceglievano quali soggetti trasformare in pilot per poi arrivare agli upfronts di maggio scegliendo quali ordinare e trasformare in serie tv.

Agli Upfronts 2024 CBS Reisnebach mette in soffitta questo modello a favore di una produzione continua e di ordini fatti sulla base di sceneggiature senza spendere milioni per prodotti poi da buttare. E non è un caso che CBS abbia già ordinato lo spinoff di Fire Country per il 2025/26, o che tra le novità del 2024/25 ci sia uno spinoff di Young Sheldon e uno di NCIS nati senza pilot. Per i fan della tv generalista c’è da segnalare che i vertici CBS contemplano l’ipotesi del rischio di un altro sciopero: “Se dovessimo avere dei ritardi siamo pronti”. Infatti il comparto tecnico riunito nel sindacato Iatse è in tattative per il rinnovo dei contratti e il rischio sciopero è sempre presente.

Agli Upfronts 2024 CBS ha presentato il palinsesto per tutta la stagione 2024/25 inserendo già le modifiche per la prossima primavera. Blue Bloods terminerà ufficialmente con la seconda metà della stagione 14 nel corso dell’autunno. Watson e NCIS: Sydney arriveranno nel 2025 mentre in autunno le novità saranno la comedy Poppa’s House (al posto di Bob Hearts Abishola), NCIS: Origins (al posto di NCIS: Hawaii), Georgie & Mandy’s First Marriage (al posto di Young Sheldon) e Matlock (al posto di So Help Me Todd).

Lunedì

20.00 The Neighborhood s.7

20.30 Poppa’s House s.1

21.00 NCIS s.22

22.00 NCIS: Origins s.1

Martedì

20.00 FBI s.7

21.00 FBI: International s.4

22.00 FBI: Most Wanted s.6

Mercoledì Autunno

20.00 Survivor

21.30 The Summit

Mercoledì Inverno

20.00 Il Prezzo è giusto

21.00 Raid the Cage

22.00 Hollywood Square

Mercoledì Primavera

20.00 Survivor

21.30 The Amazing Race

Giovedì

20.00 Georgie & Mandy’s First Marriage s.1

20.30 Ghosts s.4

21.00 Matlock s.1

22.00 Elsbeth s.2

Venerdì Autunno

20.00 SWAT s.8

21.00 Fire Country s.3

22.00 Blue Bloods s.14B (episodi finali)

Venerdì Primavera

20.00 NCIS: Sydney s.2

21.00 Fire Country s.3

22.00 SWAT s.8

Domenica Autunno

20.00 Tracker s.2

21.00 The Equalizer s.5

22.00 Repliche visto che le partite NFL rischiano di far slittare tutto

Domenica Primavera

20.00 Tracker s.2

21.00 The Equalizer s.5

22.00 Watson s.1

Upfronts 2024 CBS le nuove serie tv

Complessivamente sono 5 le nuove serie tv della stagione 2024/25 di CBS, cui si aggiunge lo spinoff di Fire Country con Morena Baccarin già ordinato per la stagione 2025/26.

NCIS: Origins

Come è facile intuire dal titolo, NCIS: Origins racconta le origini di Leroy Jethro Gibbs lo storico personaggio interpretato da Mark Harmon che oltre a eser produttore è anche il narratore della serie. Il giovane Gibbs è interpretato da Austin Stowell, la serie è ambientata nel 1991 quando Gibbs entra a Camp Pendleton e incontra il leggendario agente Mike Franks (Kyle Schmid). La serie è prodotta da CBS Studios.

Matlock

Matlock è una rilettura della classica serie omonima. La protagonista è Kathy Bates nei panni della settantenne Madeline “Matty” Matlock che decide di tornare al lavoro in un prestigioso studio legale vincendo le cause, mostrando la corruzione che si nasconde dietro. Matty lavora con Olympia (Skye P. Marshall) ex moglie di Julian (Jason Ritter) figlio del capo dello studio. Prodotta da CBS Studios scritta da Jennie Snyder Urman.

Georgie & Mandy’s First Marriage

Con Young Sheldon che arrivato alla settima stagione doveva necessariamente finire visto che Sheldon è arrivato all’età in cui doveva lasciare la famiglia per andare al college, CBS non poteva restare senza il mondo di The Big Bang Theory. Ecco così arrivare Georgie & Mandy’s First Marriage uno spinoff su Georgie (Montana Jordan) e Mandy (Emily Osment). Chuck Lorre, Steven Molaro e Steve Holland sono gli autori, Warner Bros Television è lo studio.

Poppa’s House

Poppa’s House è la comedy con Damon Wayans e Damons Wayans Jr. che saranno una coppia padre-figlio anche in scena. Il padre è una leggenda della radio che deve fare i conti con l’arrivo di una co-conduttrice giovane (Essence Atkins) e con il figlio sognatore che cerca di inseguire le sue passioni mentre è un padre e marito responsabile. La comedy multi-camera è scritta da Kevin Hench e gli Wayans e prodotta da CBS Studios.

Watson

Arriverà solo nel 2025 Watson prodotta da CBS Studios con Morris Chestnunt nei panni del dottor John Watson che sette mesi dopo la morte di Sherlock Holmes per mano di Moriarty torna a fare il medico in una clinica che si occupa di rare malattie.

Sheriff Country 2025/26

Il personaggio dello sceriffo Mickey Fox interpretato da Morena Baccarin e introdotto in Fire Country avrà una sua serie autonoma Sheriff Country prodotta da CBS Studios e Jerry Bruckheimer.

Upfronts 2024 CBS Le serie tv cancellate

Oltre a Blue Bloods e Young Sheldon che termineranno tra questa stagione e l’inizio della prossima, CBS ha cancellato 3 serie tv: So Help me Todd, CSI: Vegas e NCIS: Hawaii. Le tre sono le meno viste della rete sebbene con numeri che avrebbero assicurato il rinnovo su qualsiasi altro canale ma, come hanno spiegato Amy Reisenbach e George Cheeks (Presidente e CEO) era necessario cancellare qualcosa per introdurre novità e rinnovare il palinsesto. Il duo ha sottolineato che non ci sono possibilità per un salvataggio delle tre su Paramount+ ma hanno anche aggiunto che CSI potrebbe rinascere e un’altra serie da quel franchise è sempre possibile.