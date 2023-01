Arriva su Rai 2 Fire Country, nuova serie tv action che ha debuttato nell’autunno del 2022 su CBS negli Stati Uniti. Prodotta da CBS Studios e Jerry Bruckheimer (nome di garanzia per quanto riguarda l’action), la serie nasce da un’idea di Max Thieriot che ne è anche il protagonista, e racconta di una squadra di soccorritori dei pompieri formata da ex detenuti. La prima stagione sta ottenendo un discreto successo in patria ed è già stata rinnovata per la prossima stagione tv. In Italia la serie è prevista su Rai 2 la domenica sera dall’8 gennaio alle 21:50 dopo NCIS Los Angeles 14.

Fire Country, la trama

La serie tv Fire Country nasce da un’ idea di Max Thieriot, cresciuto nel nord della California, una zona particolarmente colpita dagli incendi, che l’ha sviluppata con Tony Phelan e Joan Rater. Tia Napolitano è showrunner della serie. Al centro c’è la storia di un detenuto, condannato per rapina a mano armata, che accetta di partecipare al programma Cal Fire in cui i detenuti aiutano lavorano con i pompieri e viene assegnato al distretto in cui è cresciuto, ritrovandosi a lavorare accanto a ex amici. La serie non è stata particolarmente apprezzata dai vertici del programma Cal Fire, ma Tia Napolitano ha liquidato la questione ricordando come sia una fiction e non un documentario.

Fire Country, gli episodi su Rai 2

Domenica 8 gennaio

1×01 Redenzione (Pilot): il primo episodio è ovviamente introduttivo della vicenda e dei personaggi. Incontriamo Bode Donovan giovane detenuto che in cerca di una riduzione, accetta di partecipare a un programma dei vigili del fuoco per combattere gli incendi della zona. Un incarico ad alto rischio che vede Bode tornare nella città in cui è nato e che lo ricorda come un ragazzo modello. Cinque anni prima Bode l’aveva lasciata in gran segreto. Ora torna con la fedina penale sporca e la ricerca del riscatto col programma Cal Fire.

Fire Country, il cast

Il protagonista di Fire Country Bode Donovan è Max Thieriot (già visto in Bates Motel e SEAL Team), nel cast troviamo Kevin Alejandro (True Blood, Lucifer, Arrow), Billy Burke (che era pompiere anche in 911 Lone Star) e Jordan Calloway.

Max Thieriot è Bode Donovan

Kevin Alejandro è Manny Perez, padre di Gabriella e capitano della squadra Cal Fire di Bode

Stephanie Arcilia è Gabriella Perez

Jordan Calloway è Jake Crawford, ex fidanzato di Riley

Billy Burke è Vince Leone, padre di Riley e Bode, capo brigata del Cal Fire

Diane Farr è Sharon Leone, moglie di Vince

Jade Pettyjohn è Riley (ruolo ricorrente) sorella di Bode

Jules Latimer è Eve Edwards, pompiere

Michael Trucco è Luke, fratello di Vince

Fire Country, dove è stato girato?

La serie tv Fire Country è ambientata in California, ma come spesso capita per le produzioni americane, è girata in Canada. L’immaginaria cittadina di Edgewater nel nord della California è stata ricreata a Fort Langley nella Columbia Britannica.

Fire Country, quante puntate sono

La prima stagione di Fire Country è attualmente in corso su CBS, ha ottenuto una stagione competa ma non è stato definito se il totale arriverà a 20 o 22 episodi.

Fire Country 2 si fa?

La serie tv Fire Country ha incontrato i favori del pubblico che l’ha promossa e ha portato CBS prima a ordinare la stagione completa della serie tv (che avrà quindi 20-22 episodi il numero preciso non è stato stabilito) e poi a rinnovarla per una seconda stagione. In onda il venerdì sera tra SWAT e Blue Bloods, Fire Country supera sempre i 5 milioni di spettatori, con una media nei giorni tra repliche e streaming su Paramount+ (USA) di 8 milioni risultando la migliore novità della rete. Non solo ma CBS ha rivelato che nei dati sui 35 giorni i primi episodi hanno abbondantemente raggiunto i 10 milioni.

Amy Reinsenbach presidente di CBS Entertainment, ha commentato con entusiasmo il rinnovo parlando di una serie che funziona sia in tv che in streaming, conquistando il pubblico tra situazioni familiari, romanticismo, azione e mistero.

Fire Country, in streaming

Al momento Fire Country non è in streaming in Italia, possiamo supporre che sarà in live streaming su Rai Play dove ogni episodio resterà anche disponibile nei 7 giorni successivi. Probabilmente in futuro il cofanetto finirà su Paramount+.