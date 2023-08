Con la puntata di Controcorrente di questa sera, venerdì 11 agosto, termina (per ora) l’avventura professionale di Veronica Gentili su Rete 4. Ad annunciarlo è stata la stessa giornalista che ha salutato i telespettatori dell’access prime time estivo di Rete 4, prima di congedarsi per qualche settimana di vacanza, che precederà il suo nuovo impegno lavorativo, Le Iene.

“Noi saremmo quasi in conclusione. Questa è una puntata un po’ irrituale, quindi io mi prendo un attimo di tempo per me” ha esordito la Gentili. Poi l’annuncio della giornalista: “Questa per me è l’ultima puntata di Controcorrente e ed è l’ultima puntata qui a Rete 4”.

“Sono stati cinque anni e mezzo che abbiamo trascorso insieme. Insieme a tutti voi che siete stati con me nel corso di tutte queste serate, queste lunghe estati, insomma questo questo tempo che abbiamo passato” ha proseguito Veronica Gentili. La giornalista definisce questa sua esperienza professionale “molto formativa” e ricorda le vicissitudini politiche e non raccontate.

“Sono passati governi che son caduti, c’è stata di mezzo una pandemia, una guerra: abbiamo fatto tutto nel modo migliore possibile” afferma senza timore di smentita la futura conduttrice di Le Iene. Seguono alcuni nomi ringraziati in rappresentanza di tutta la squadra che ha lavorato al programma. Vengono citati il curatore Alessandro Usai (“abbiamo lavorato mano nella mano tutto il tempo”), Annalisa Corti, Alessandro Montanari e i dirigenti di Videonews Mauro Crippa, Andrea Delogu, Siria Magri e Marco Ferrante.

Infine Veronica Gentili si congeda dal proprio pubblico ricordano indirettamente il suo nuovo impegno televisivo: “Ci rivedremo altrove. Per ora vi ringrazio. Controcorrente proseguirà, poi ricomincerà Stasera Italia a settembre, ma io mi fermo qui”. Da domani fino a settembre i telespettatori troveranno alla conduzione di Controcorrente Alessandra Viero. Per Veronica Gentili termina invece così una stagione della sua carriera. Con Le Iene potrà iniziare a scrivere i nuovi capitoli di questa.