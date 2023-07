Le Iene ufficializzano Veronica Gentili come nuova conduttrice: “Grazie Belen, farai sempre parte della nostra famiglia”

Aria di rinnovamento negli studi de ‘Le Iene’. Il gruppo, capitanato da Davide Parenti, ha scelto il nome della conduttrice che affiancherà Max Angioni nell’edizione 2023 – 24. Come anticipato da Tvblog, oltre un mese fa, sarà Veronica Gentili la nuova padrona di casa del programma di Italia 1. Dopo tre stagioni su Rete 4 (alla conduzione di ‘Stasera Italia – Weekend ed Estate’ e di ‘Controcorrente’ e Contocorrente – Prima serata’, la presentatrice romana approda ufficialmente sulla rete giovane del gruppo Mediaset.

Palinsesti Mediaset 2023-2024: Italia 1 conferma la sua line-up, La Talpa torna a casa dopo 16 anni

Non è, però, un debutto per la Gentili che, nel 2021, su Italia 1, ha condotto, ‘Buoni o Cattivi’.

Sui profili ufficiali della trasmissione, a poche ore dall’ufficializzazione dei palinsesti Mediaset per la stagione 2023 – 24, è apparso un messaggio di augurio per la neo padrona di casa. Inevitabili i ringraziamenti di rito a Belen Rodriguez (non confermata nemmeno a ‘Tu si que vales’) che ha guidato ‘Le Iene’ per tre edizioni:

“Diamo il benvenuto a @veronicagentili che dal prossimo autunno sarà la nuova conduttrice de Le Iene con @maxangioni_ !

Mandiamo un abbraccio a @belenrodriguezreal che è stata con noi nelle ultime stagioni conducendo con grande professionalità e generosità il nostro programma. Grazie Maria Belen, farai sempre parte della nostra famiglia!”

La showgirl argentina, in occasione dell’ultima puntata del 23 maggio 2023, ha postato, su Instagram, una foto con il tutto il team de ‘Le Iene’, di fatto, ufficializzando la propria uscita di scena al termine di una stagione assai turbolenta culminata con l’addio di Teo Mammucari e la conduzione in solitaria supportata da Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba.

“Non so come ringraziarvi a tutti quanti per l’amore che mi avete regalato! Siamo una bella famiglia!!!”

Tornando al ‘nuovo corso’ de ‘Le Iene, la scelta della Gentili avrebbe già ricevuto il placet di Pier Silvio Berlusconi come riporta, oggi, IlFattoquotidiano.it (“Ha tenuto alla grande il prime time, la strada è quella di andare verso inchieste e più attualità, idea che ci piace molto”).