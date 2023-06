Tu si que vales 2023, la nuova giuria

Cambiamenti in vista nella giuria di ‘Tu si que vales 2023‘. Dopo l’abbandono di Belen Rodriguez alla conduzione, ulteriori novità riguardano il quintetto di giurati che giudicherà le performance degli artisti che proveranno ad aggiudicarsi la vittoria della decima edizione.

Tu si que vales 2023, chi sono i giudici della decima edizione?

Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi sono confermatissimi in giuria. A loro, secondo quanto riportato da ‘Dagospia’, si aggiunge Luciana Littizzetto (fresca di contratto sul Nove accanto all’inseparabile Fabio Fazio). Per l’attrice torinese, che, di fatto, prende il posto di Teo Mammucari, non si tratta del primo ingaggio in qualità di giurata di un talent. Tra il 2015 ed il 2017, infatti, ha ricoperto lo stesso ruolo a ‘Italia’s Got Talent’ in onda su Sky Uno e Tv8. Ci sarà anche Sabrina Ferilli, a cui, come sempre, in qualità di presidentessa della giuria popolare, spetterà il compito di rivelare ‘chi vale’ e ‘chi non vale’.

Come partecipare a tu sì que Vales 2023?

Gli aspiranti concorrenti si possono candidare recandosi sul sito di Wittytv, nella sezione casting, compilando il form di presentazione con i propri dati, nome, cognome, luogo e data di nascita, sess0, codice fiscale, residenza, domicilio, social, mail, numero di telefono, titolo di studio. Devono allegare anche una foto. Si può prendere parte ai provini sia come singolo sia come gruppo.

Dove si registra Tu sì que Vales 2023?

Il programma di Canale 5 si registra, in estate, presso lo studio 8 del Centro Titanus Elios di Roma.

Come partecipare come pubblico a Tu si que vales 2023?

Se volete prendere parte alla trasmissione vi basterà completare il form contenuto nel sito di perlapromotion.it in tutti i suoi campi. Lo staff vi ricontatterà e vi darà tutte le informazioni del caso per le varie registrazioni. L’ingresso è assolutamente gratuito. L’accesso in studio è vietato con borse, zaini, pochette e telefonini. Vanno obbligatoriamente lasciati al guardaroba.