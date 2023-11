Nuovo appuntamento stasera, 4 novembre, con Tù Sì Que Vales 2023, lo show dei talenti variegati e inattesi che si presenta alla giuria composta da Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Maria De Filippi e Sabrina Ferilli sempre in veste di Presidentessa della Giuria Popolare, oltre che vittima predestinata di Giovannino, ormai diventati momenti fissi in ogni puntata dello show televisivo. lla conduzione troviamo sempre Martin Castrogiovanni, Giulia Stabile e Alessio Sakara.

L’ingresso di Luciana Littizzetto è la novità di questa edizione dopo l’addio di Teo Mammuccari, ora ballerino nel cast di Ballando con le stelle, in onda su Rai 1.

Tu sì que vales 2023, anticipazioni puntata 4 novembre

Anche questa sera, 4 novembre 2023, a Tu sì que vales troveremo concorrenti dalle diverse sfaccettature, con alcune esibizioni davvero sorprendenti. Come sempre i talenti in gara dovranno convincere i giudici e la giuria popolare per poter superare il turno. I giudici hanno la facoltà di diminuire o aumentare il tempo a disposizione per ogni concorrente, in base al loro gradimento. Novità dell’anno: i giudici possono regalare una clessidra a un concorrente che non riesce ad ottenere il pass per la finale, ma che ritengono meritevole di una nuova possibilità di esibizione. Immancabile anche il momento legato alla Scudera Scotti, con talenti “incompresi” che vengono accolti da Gerry Scotti per un torneo parallelo.

Il ruolo di presidentessa della giuria popolare resta saldamente in mano a Sabrina Ferilli, che di fatto ‘conduce’ la trasmissione con Maria De Filippi, nonostante siano entrambe parte della giuria dello show. Volti della conduzione al bancone ritroviamo il rugbista Martin Castrogiovanni, il campione mondiale di MMA Alessio Sakara e da Amici 2022 la ballerina Giulia Stabile.

Dove seguirlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire Tù sì que vales 2023 in diretta dalle ore 21:25 circa su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity.

Noi di Tvblog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 21.20 circa. Vi aspettiamo!