A vincere Tú Sí Que Vales 2023 è il violinista Samuele Palumbo. Il ragazzo ha avuto la meglio su Giulia Catena, Amedeo Abbate, Fabio Piacentini. Il Premio Freshness di 30.000 euro è andato al comico Amedeo Abbate. Sul palco al momento della proclamazione non c’erano Giulia e Samuele in quanto minorenni. Al loro posto c’erano le rispettive mamme.

Ed è stata proprio la madre di Samuele a gioire per aver conseguito il premio da 100.000 euro, sollevando il cartonato che rappresentava il figlio. “Sì, l’ho sollevato dalla gioia, tra poco lo pestavo anche”, ha detto la donna, visibilmente al settimo cielo. Il baby musicista prodigio ha iniziato la sua esibizione nel corso della finalissima partendo dalla celeberrima Bohemian Rhapsody dei Queen. Successivamente ha spaziato con altri generi, regalando al pubblico e ai telespettatori una performance di altissimo livello.

Palumbo aveva incantato tutti suonando il suo strumento con maestria, interpretando tre melodie diverse, tra cui successi come Viva la vida, hit del gruppo dei Coldplay e il Can-Can di Offenbach.

Il talent show del sabato sera di Canale 5 è andato in onda con la decima edizione per nove settimane. La giuria ha previsto Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi con la new entry Luciana Littizzetto. La giuria popolare ha visto ancora una volta come portavoce l’attrice Sabrina Ferilli.

A condurre il programma dell’ammiraglia Mediaset il trio costituito dall’ex rugbista Martin Castrogiovanni, l’artista marziale misto Alessio Sakara e la ballerina Giulia Stabile, quest’ultima vincitrice della ventesima edizione di Amici.

Nel corso di queste settimane Tú Sí Que Vales 2023 è andato in onda contemporaneamente a Ballando con le Stelle, lo show di danza su Rai 1 che tra i concorrenti in questa edizione ha il conduttore Teo Mammucari, per anni giudice del talent show di Canale 5 e conduttore per svariate edizioni de Le Iene su Italia 1.