Nonostante tutti siano molto concentrati sull’avvincente testa a testa tra i due programmi del sabato sera delle ammiraglie Rai e Mediaset, a molti non è sfuggito il fatto che a Tú sí que vales, sabato scorso, è stato mandato in onda un nudo integrale maschile frontale, senza alcun tipo di censura.

“Anche con il pisello vero!”: questa è stata l’esclamazione di Luciana Littizzetto, una dei quattro giudici del talent show, che, eloquentemente, non lascia spazio ad alcun equivoco su quanto è andato in onda nell’ultima puntata del programma di Canale 5.

Ripercorrendo l’esibizione, gli HFA, gruppo di acrobati, hanno dato il via alla performance con una veloce visita guidata dei quattro giudici tra quattro statue di marmo “umane”: Apollo, Perseo, il Discobolo e Poseidone. E il Discobolo era completamente nudo. Poco dopo, le statue hanno preso “vita” e da lì sono iniziati i numeri acrobatici.

È curioso constatare come, in tempi in cui Mediaset ha imposto ai propri reality, Grande Fratello e L’Isola dei Famosi, una linea moderata da seguire e un divieto assoluto di trascendere, i programmi condotto o prodotti da Maria De Filippi siano sostanzialmente un’oasi felice.

A Uomini e Donne, ad esempio, il programma più “a rischio”, non si sono notate sostanziali modifiche rispetto al passato (in una puntata recente, abbiamo visto addirittura uno schiaffo) e Tú sí que vales, invece, puntata dopo puntata, sembra spingersi sempre un po’ più in là, con parolacce non censurate e sketch che, come in questo caso, sfidano i tabù televisivi.

Tú sí que vales: i nudi integrali precedenti

Non è la prima volta, inoltre, che in Tú sí que vales, il “walter”, come lo chiamerebbe Luciana Littizzetto, è protagonista di esibizioni e gag.

In quest’edizione, ad esempio, abbiamo visto Louis Biggs, giocoliere che si è sfilato i boxer durante la sua esibizione e ha utilizzando il proprio “attrezzo” anche per un numero.

Nel 2020, invece, il pittore Brent Ray Fraser si è cimentato in un ritratto di Rudy Zerbi, utilizzando esattamente quella parte del corpo di cui stiamo parlando da ore al posto di un banale pennello.

E come non citare, infine, il nudo integrale di Italia’s Got Talent, quando andava in onda su Canale 5, con un concorrente che si è calato i boxer al termine di un monologo.