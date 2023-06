A quattro anni di distanza dalla prima stagione, arriva su Rai 4 la seconda (e ultima) stagione di Blood & Tresure, la serie tv d’azione e avventura con un’improbabile coppia formata da un novello Indiana Jones e una ladra, in giro per il mondo alla ricerca di antichi reperti e complotti. Nella seconda stagione l’ex agente dell’FBI Danny McNamara, esperto d’arte e antichità specializzato nel rimpatrio di opere d’arte rubate, e la ladra Lexi Vaziri tornano a collaborare per una serie di missioni ad alto rischio.

La serie Blood & Treasure che porta l’avventura nel mondo dei procedurali, era stata rilasciata nell’estate del 2019 su CBS negli Stati Uniti e in Italia su Rai 2. La serie venne rinnovata ma nel 2020 il Covid bloccò le riprese nel 2020 che si conclusero soltanto a metà dicembre 2020. CBS immaginò un rilascio successivo ma la serie fu rinviata più volte e nell’estate 2022 si decise per un rilascio su Paramount+. Una volta concluso ne venne annunciata la cancellazione.

Blood & Treasure 2 in Italia le puntate su Rai 4

La seconda stagione di Blood & Treasure, la serie creata da Matthew Federman e Stephen Scaia, parte con un attentato al Vaticano che porta alla ricerca del tesoro di Gengis Khan trafugato. Ci sarà spazio anche per una setta terroristica, per il passato di Danny e il suo futuro con Lexi. Inoltre bisogna ricordarsi che la serie è stata scritta nel 2019 e girata nel 2020.

Le puntate del 5 giugno

2×01: Reece viene trovato morto, dopo un attacco in Vaticano emerge un simbolo che Danny ricollega alla ricerca del tesoro di Gengis Khah così riparte per una nuova avventura insieme a Lexi.

2×02: sparisce Kate Reece, e Danny e Lexi si mettono sulle sue tracce arrivando in Vietnam dove ritrovano Aiden Shawn. Lexi si infiltra in un circuito di lotte clandestine, il Black Lotus.

Blood & Tresure 2 quanti episodi sono

La seconda stagione di Blood & Treasure è formata da 13 episodi, il totale delle due stagioni è così di 45 episodi.

Blood & Treasure 2 quando è in onda

La seconda stagione di Blood & Treasure è in onda ogni lunedì con due episodi a settimana (essendo 13 episodi probabilmente nell’ultimo appuntamento saranno 3).

Blood & Tresure 2 dove la trovo in streaming

Al momento la prima stagione della serie non è recuperabile in streaming, la seconda sarà in streaming su RaiPlay con le puntate che resteranno on demand tra i 7 e i 15 giorni dopo la messa in onda su Rai 4.

Blood & Tresure 2 chi c’è nel cast

Nel cast della seconda stagione di Blood & Treasure tornano Matt Barr e Sofia Pernas nei panni dei protagonisti l’ex agente FBI esperto nel recupero di oggetti d’arte, Danny McNamara, e la ladra d’arte Lexi Vaziri. Aiden Shaw è interpretato da Michael James Shaw mentre Mark Gagliardi è padre Chuck Donnelly amico di Danny e prete in Vaticano. Tra le novità della seconda stagione c’è Michelle Lee nei panni di Violet, ex partner e amica di Lexi, Ron Yuan è Batu un terrorista in cerca del tesoro di Khan, Byron Mann è Vince Tran ex poliziotto vietnamita diventato investigatore privato.

Blood & Treasure dove è stata girata?

La serie porta i protagonisti in giro per il mondo, ma anche causa Covid le riprese si sono spesso concentrate in una location specifica in cui sono state ricreate anche altre scene come hanno raccontato a TvLine Matthew Federman e Stephen Scaia. Ci sono state così scene girate in Italia, a Roma e nei suoi dintorni che si sono trasformate nella Mongolia per alcune scene, ma anche nella giungla del Laos con gli edifici tolti in pot produzione. La Thailandia è stata la base per tutte le scene in Oriente dal Vientam al Myanmar. Montreal è invece stata la base per l’intera produzione e le scene in studio.

Blood & Treasure 3 si farà?

Non ci sarà una terza stagione di Blood & Treasure. Distribuita a un anno e mezzo dalla fine delle riprese, la serie tv venne cancellata dopo il suo rilascio su Paramount+ nell’estate 2022.