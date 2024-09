Oz Cobb diventa protagonista di una serie tutta sua, e con lui un irriconoscibile Colin Farrel, che riprende il personaggio interpretato in The Batman del 2022, di cui The Penguin è il sequel

The Penguin, su Sky la serie tv sequel di The Batman: uscita, trama, trailer e cast

Il nuovo universo Dc dedicato all’uomo pipistrello si espande, come previsto, con The Penguin: è questo il primo progetto televisivo che fa seguito al film “The Batman” di Matt Reeves del 2022, punto di partenza della creazione do un nuovo mondo, appunto, dedicato al celebre supereroe e ai sui acerrimi nemici.

Perché The Peguin, come si evince dal titolo, non è incentrato su Bruce Wayne e sulla sua doppia vita, ma sul personaggio altrettanto celebre di Oswald “Oz” Cobblepot, colui che in futuro sarà noto come il Pinguino, uno dei più temuti boss criminali di Gotham. Già visto nella pellicola di Reeves, il personaggio ora è protagonista assoluto, interpretato ancora una volta da un Colin Farrel irriconoscibile, dietro ore ed ore di trucco prostetico.

The Penguin, uscita

La prima puntata della serie tv va in onda negli Stati Uniti il 19 settembre 2024 e 24 ore dopo in Italia. L’appuntamento è quindi per venerdì 20 settembre, alle 21:15, su Sky Atlantic e in streaming su NOW. Le altre puntate, invece, vanno in onda negli Stati Uniti la domenica, dal 29 settembre: in Italia escono il lunedì sera, dal 30 settembre.

The Penguin, trailer

Ecco il trailer di The Penguin:

The Penguin streaming

Si può vedere The Penguin in streaming in esclusiva su NOW e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Gli episodi sono caricati in contemporanea con la messa in onda televisiva su Sky Atlantic.

The Penguin, cast

The Penguin, le foto della serie tv Sky sequel di The Batman Guarda le altre 8 fotografie →

Il cast della serie, rispetto al film di cui è sequel, è totalmente differente, ad eccezione di Colin Farrel, che torna ad interpretare il ruolo principale di Oz Cobblepot. Mark Strong prende il posto, in alcuni flashback, di John Turturro come interprete di Carmine Falcone.

Colin Farrel è Oz Cobb “The Penguin”: uomo fidato di Carmine Falcone (Mark Strong), da poco ucciso, punta a diventare il nuovo boss più temuto di Gotham. Nella serie non è ancora chiama “Pinguino”, soprannome che detesta ma che gli è stato affibbiato per via della sua camminata zoppa;

Cristin Milioti è Sofia Falcone: figlia di Carmine e sorella di Alberto Falcone (Michael Zegen), è da poco uscita da Arkham, dove è stata ricoverata per via della sua schizofrenia che l’ha portata anche a compiere alcuni omicidi;

Michael Zegen è Alberto Falcone: figlio di Carmine e fratello di Sofia, dipendente dalla droga e destinato a prendere il ruolo del padre nella gestione degli affari criminali di famiglia;

Rhenzy Feliz è Victor Aguilar: adolescente che durante un tentativo di furto incontra Oz e, per sopravvivere, ne diventa l’aiutante;

Michael Kelly è Johnny Viti: sottocapo dei Falcone, nemico di Oz;

Deirdre O’Connell è Francis Cobb: madre di Oz, malata, a cui il figlio vuole dimostrare di non essere un buono a nulla;

Clancy Brown è Salvatore Maroni: boss della famiglia Marone, nemica dei Falcone, ora in carcere dopo il più grande blitz antidroga della Polizia di Gotham;

James Madio è Milos Grappa: uomo della famiglia Marone;

Carmen Ejogo è Eve Karlo: prostituta e amante di Oz, per cui lavora nel suo locale, l’Iceberg Lounge;

Shohreh Aghdashloo è Nadia Maroni;

Scott Cohen è Luca Falcone;

Theo Rossi è il Dr. Julian Rush.

The Penguin, la trama

La serie tv è ambientata una settimana dopo il finale di “The Batman”: mentre Bruce Wayne promette di vigilare su Gotham e la città si sta ancora riprendendo dalla distruzione della diga per mano dell’Enigmista. Carmine Falcone è stato ucciso: c’è un posto libero nella gestione della criminalità della città.

In questo vuoto vuole inserirsi Oz Cobb, braccio destro di Falcone, disposto a tutto pur di diventare il nuovo boss di Gotham, Per farlo, però, deve vedersela con due nemici: Sofia Falcone, figlia di Carmine appena uscita da Arkam; e Salvatore Maroni, a capo dell’altra famiglia criminale della città. Oz mette in atto una serie di strategie per farla franca e conquistare il potere, facendo affiancare al giovane Vic, un ragazzo conosciuto per caso ma che è disposto a tutto pur di sopravvivere.

The Penguin, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della serie tv sono otto, ciascuno di durata tra i 50 e i 60 minuti circa. Gli episodi escono uno a settimana: il finale di serie va in onda il 10 novembre negli Stati Uniti, l’11 novembre in Italia.

The Penguin, registi e sceneggiatori

La serie è scritta da Lauren LeFranc ed è basata sui personaggi creati per la Dc da Bob Kane e Bill Finger. Produttori esecutivi della serie Matt Reeves, Dylan Clark, Colin Farrell, Lauren LeFranc, Craig Zobel (che dirige i primi tre episodi) e Bill Carraro.

The Penguin è prodotto dalla 6th & Idaho Productions di Reeves e da Dylan Clark Productions in associazione con Warner Bros. Television, che con Reeves e la sua 6th & Idaho ha un accordo di esclusiva. Anche Pipski è tra i produttori esecutivi.

The Penguin, dov’è stato girato?

La serie tv è stata girata a New York. Le riprese sono cominciate a maggio 2023 e si dovevano concludere entro la fine dell’anno, ma lo sciopero degli sceneggiatori e degli attori ha allungato i tempi facendo chiudere il set per qualche tempo. La fine delle riprese è quindi avvenuta a febbraio 2024.