Tutto pronto per la 76esima edizione degli Emmy Awards: tra i nominati, Shogun domina con 25 nomination, seguito da The Bear con 23 e da Only Murders in the Building con 21

Gli Emmy Awards 2024 sono pronti a svelare i vincitori: la cerimonia della 76esima edizione, prevista nella notte tra oggi, domenica 15 settembre 2024, e domani, lunedì 16 settembre, consacrerà le migliori serie tv, film-tv e miniserie nonché i e le migliori interpreti della stagione tv scorsa.

Per la prima volta, saranno quindi due le cerimonie di premiazione degli Emmy nell’arco dello stesso anno. A gennaio 2024, infatti, si tenne la cerimonia di consegna degli Emmy 2023, slittata all’inverno per via dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori.

Dove vedere gli Emmy 2024?

Anche quest’anno, l’unico modo per seguire gli Emmy Awards è Sky: sarà Sky Atlantic, infatti, a mandare in onda tutta la cerimonia di premiazione, in diretta dal Peacock Theater di Los Angeles e condotta da Eugene e Dan Levy, padre e figlio canadesi, noti per la serie comedy Schitt’s Creek, vincitrice nel 2020 come Miglior Comedy.

L’appuntamento è quindi alle 01:00 per il pre-show, con l’occasione di vedere le star sul red carpet e cogliere le prime dichiarazioni dei nominati e degli ospiti della serata. La cerimonia vera e propria prenderà il via alle 02:00 e durerà circa tre ore: la conclusione è prevista per le 05:00.

Emmy Awards 2024 in streaming

Gli Emmy Awards si possono vedere anche in diretta streaming su NOW e sull’app per smart tv, tablet e smaprthone. Tutta la serata, poi, resta a disposizione del catalogo della piattaforma, per chiunque volesse recuperarle nelle ore successiva alla premiazione.

I nominati agli Emmy Awards 2024

Per quanto riguarda i nominati, Shogun è la serie tv con maggiori nomination, 25; seguita da The Bear, con 23 e da Only Murders in the Building con 21; una delle serie rivelazioni della primavera scorsa, Baby Reindeer, è invece in lizza con 11 nomination.

Fx domina come network con maggior numero di nomination, 33, superando Netflix (27) ed Apple TV+ (26). E la tv generalista? A rappresentarla c’è solo una serie tv, Abbott Elementary, con 9 nomination, tra cui quella come Migliore Comedy; le altre produzioni generalista candidate appartengono a varietà, reality e competition series.