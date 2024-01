Emmy Awards 2023, i vincitori: bis per Succession, The Bear e Beef; niente da fare per Impacciatore e Tabasco

Succession, The Bear e Beef, o anche Hbo, Fx e Netflix. Sono nuovamente loro, a una settimana di distanza dalla vittoria ai Golden Globe 2024, i vincitori degli Emmy Awards 2023 (l’anno non è sbagliato: sono i premi che si sarebbero dovuti consegnare l’anno scorso e che, causa sciopero degli sceneggiatori e degli attori, sono slittati a gennaio).

Una vittoria scontata (ma meritata) per Succession -che l’anno scorso ha chiuso il suo percorso dopo quattro stagioni- e The Bear -che invece è stato rinnovato per una terza stagione-, “esploso” con la seconda stagione uscita l’estate scorsa: entrambe le serie tv si sono portate a casa sei statuette, tra cui le più importanti nelle categorie Drama e Comedy. Sarà un anno da non dimenticare per Sarah Snook, Kieran Culkin (migliori attori Drama), Jeremy Allen White e Ayo Edebiri (il primo Miglior attore Comedy, la seconda Miglior attrice non protagonista Comedy).

E poi, Beef-Lo scontro: la miniserie Netflix non ha sfigurato, con cinque premi vinti nelle categorie Miniserie o film-tv ed i dovuti riconoscimenti ai due protagonisti, Steven Yeun ed Ali Wong. Immancabile, inoltre, il premio come Miglior serie animata ai Simpson e come Miglior Reality Competition a Ru Paul’s Drag Race, ormai padroni incontrastati di queste categorie.

Se facciamo il conto delle statuette portate a casa per network, tenendo conto anche delle cosiddette categorie “minori” consegnate durante i Creative Emmy, questa edizione ha premiato la Hbo, con 31 premi, seguita da Netflix con 22 e da Fx con 16.

Nota a margine: la generalista riesce a trovare spazio con Quinta Brunson, premiata come Miglior Aattrice Comedy con ed Abbott Elementary. Niente da fare, invece, per Sabrina Impacciatore e Simona Tabasco, le due italiane candidate nella categorie Miglior attrice non protagonista Drama per The White Lotus 2: il premio è andato a Jennifer Coolidge, anche lei presente nella serie antologica della Hbo.

[Articolo in aggiornamento]

Serie Tv Drama

Miglior Serie Tv Drama

Succession (Hbo)

Andor (Disney+)

Better Call Saul (Amc)

The Crown (Netflix)

House of the Dragon (Hbo)

The Last of Us (Hbo)

The White Lotus (Hbo)

Yellowjackets (Paramount+)

Miglior attore di una serie tv drama

Kieran Culkin, per Succession (Hbo)

Jeff Bridges per The Old Man (Hulu)

Biran Cox per Succession (Hbo)

Pedro Pascal per The Last of Us (Hbo)

Bob Odenkirk per Better Call Saul (Amc)

Jeremy Strong, per Succession (Hbo)

Miglior attrice di una serie tv drama

Sarah Snook per Succession (Hbo)

Sharon Horgan per Bad Sisters (Apple tv+)

Melanie Lynskey per Yellowjackets (Paramount+)

Elisabeth Moss per The Handmaid’s Tale (Hulu)

Bella Rasmey per The Last of Us (Hbo)

Keri Russell per The Diplomat (Netflix)

Miglior attore non protagonista di una serie tv drama

Matthew Macfayden, per Succession (Hbo)

F. Murray Abraham, per The White Louts (Hbo)

Nichlas Braun, per Succession (Hbo)

Michael Imperioli, per The White Lotus (Hbo)

Theo James, per The White Lotus (Hbo)

Alan Ruck, per Succession (Hbo)

Alexander Skarshard, per Succession (Hbo)

Will Sharpe, per The White Lotus (Hbo)

Miglior attrice non protagonista di una serie tv drama

Jennifer Coolidge, per The White Lotus (Hbo)

Sabrina Impacciatore, per The White Lotus (Hbo)

Simona Tabasco, per The White Lotus (Hbo)

Aubrey Plaza, per The White Lotus (Hbo)

Rhea Seehorn, per Better Call Saul (Hbo)

Meghan Fahy, per The White Lotus (Hbo)

J. Smith Cameron, per Succession (Hbo)

Miglior attore guest-star in una serie tv drama

Nick Offerman per The Last of Us (Hbo)

Murray Bartlett per The Last of Us (Hbo)

James Cromwell per Succession (Hbo)

Lamar Johnson per The Last of Us (Hbo)

Arian Moayed per Succession (Hbo)

Keivonn Montreal Woodard per The Last of Us (Hbo)

Migliore attrice guest-star in una serie tv drama

Storm Reid per The Last of Us (Hbo)

Hiam Abbass per Succession (Hbo)

Cherry Jones per Succession (Hbo)

Melanie Lynskey per The Last of Us (Hbo)

Anna Torv per The Last of Us (Hbo)

Harriet Walter per Succession (Hbo)

Serie Tv Comedy

Miglior Serie Tv Comedy

The Bear (Hulu)

Ted Lasso (Apple Tv+)

Abbott Elementary (Abc)

Barry (Hbo)

Jury Duty (Freeve)

La Meravigliosa Signora Maisel (Prime Video)

Only Murders in the Building (Hulu)

Mercoledì (Netflix)

Miglior attore in una serie tv comedy

Jeremy Allen White per The Bear (Fx)

Bill Hader per Barry (Hbo)

Jason Segel per Shrinking (Apple Tv+)

Martin Short per Only Murders in the Building (Hulu)

Jason Sudekis per Ted Lasso (Apple Tv+)

Migliore attrice in una serie tv comedy

Quinta Brunson per Abbott Elementary (Abc)

Christina Applegate per Dead to Me (Netflix)

Rachel Brosnahan per La Meravigliosa Signora Maisel (Prime Video)

Natasha Lyonne per Poker Face (Peacock)

Jenna Ortega per Mecoledì (Netflix)

Miglior attore non protagonista in una serie tv comedy

Ebon Moss Bacharach, per per The Bear (Fx)

Antony Carrigan, per Barry (Hbo)

Phil Dunster, per Ted Lasso (Apple Tv+)

Brett Goldstein, per Ted Lasso (Apple Tv+)

James Marsden, per Jury Duty (Freeve)

Tyler James Williams, per Abbott Elementary (Abc)

Henry Winkler, per Barry (Hbo)

Migliore attrice non protagonista in una serie tv comedy

Ayo Edebiri, per The Bear (Fx)

Alex Borstein, per La Meravigliosa Signora Maisel (Prime Video)

Janelle James, per Abbott Elementary (Abc)

Sheryl Lee Ralph, per Abbott Elementary (Abc)

Juno Temple, per Ted Lasso (Apple Tv+)

Hannah Waddingham, per Ted Lasso (Apple Tv+)

Jessica Williams, per Shrinking (Apple Tv+)

Miglior attrice guest-star in una comedy

Judith Light per Poker Face (Peacock)

Becky Ann Baker per Ted Lasso (Apple Tv+)

Quinta Brunson per Saturday Night Live (Nbc)

Taraji P. Henson per Abbott Elementary (Abc)

Sarah Niles per Ted Lasso (Apple Tv+)

Harriet Walter per Ted Lasso (Apple Tv+)

Attore Guest in una comedy

Sam Richardson per Ted Lasso (Apple Tv+)

Jon Bernthal per The Bear (Fx)

Luke Kirby per La Meravigliosa Signora Maisel (Prime Video)

Nathan Lane per Only Murders in the Building (Hulu)

Pedro Pascal per Saturday Night Live (Nbc)

Oliver Platt per The Bear (Fx)

Miniserie e Film-Tv

Miglior serie tv antologica o miniserie

Beef – Lo Scontro (Netflix)

Dahmer: Mostro-The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

Daisy Jones & the Six (Prime Video)

Fleishman is in trouble (Hulu))

Obi-Wan Kenobi (Disney+)

Miglior film-tv

Weird: The Al Yankovic Story (Roku)

Dolly Parton’s Mountain Magic Christmas (Nbc)

Fire Island (Hulu)

Hocus Pocus 2 (Disney+)

Prey (Hulu)

Miglior attore in una miniserie o film-tv

Steven Yunn per Beef – Lo Scontro (Netflix)

Taron Egerton per Black Bird (Apple Tv+)

Evan Peters per Dahmer: Mostro-The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

Daniel Radcliffe, per Weird: The Al Yankovic Story (Roku)

Michael Shannon per George & Tammy (Showtime)

Kumail Nanjani per Ecco a voi i Chippendales (Hulu)

Migliore attrice in una miniserie o film-tv

Ali Wong per Beef – Lo Scontro (Netflix)

Lizzy Caplan per Fleishman a pezzi (Hulu)

Jessica Chastain per George & Tammy (Showtime)

Dominique Fishback per Swarm (Prime Video)

Kathryn Hahn per Tiny Beautiful Things – Le piccole cose della vita (Disney+)

Riley Keough per Daisy Jones & the Six (Prime Video)

Miglior attore non protagonista in una miniserie o film-tv

Paul Walter Hauser per Black Bird (Apple Tv+)

Murray Bartlett per Ecco a voi i Chippendales (Hulu)

Richard Jenkins per Dahmer: Mostro-The Jeffrey Dahmer Storyr (Netflix)

Young Mazino per Beef – Lo Scontro (Netflix)

Ray Liotta per Black Bird (Apple Tv+)

Jesse Plemons per Love & Death (Max)

Migliore attrice non protagonista in una miniserie o film-tv

Niecy Nash-Betts per Dahmer: Mostro-The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

Annaleigh Ashford per Ecco a voi i Chippendales (Hulu)

Maria Bello per Beef – Lo Scontro (Netflix)

Claire Danes per Felishman a Pezzi (Hulu)

Juliette Lewis per Ecco a voi i Chippendales (Hulu)

Camilla Morrone per Daisy Jones & the Six (Prime Video)

Merritt Wever per Tiny Beautiful Things (Disney+)

Le altre categorie

Miglior Serie Animata

I Simpson (Fox)

Bob’s Burgers (Fox)

Entergalactic (Netflix)

Genndy Tartakovsky’s Primal (Adult Swim)

Rick and Morty (Adult Swim)

Miglior Talk Show

Daily Show (Comedy Central)

Jimmy Kimmel Live (Abc)

The Late Show (Cbs)

The Problem with Jon Stewart (Apple Tv+)

Miglior Reality Competition

RuPaul’s Drag Race (Mtv)

The Amazing Race (Cbs)

Survivor (Cbs)

Top Chef (Bravo)

The Voice (Nbc)

Miglior Varietà Scritto

Last Week Tonight With John Oliver (Hbo)

A Black Lady Sketch Show (Hbo)

Saturday Night Live (Nbc)