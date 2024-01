Golden Globe 2024, i vincitori: non c’è gara per Succession, The Bear e Beef

Una famiglia, una cucina, uno scontro: tre contesti differenti per altrettanti successi che, dopo aver conquistato il pubblico, hanno conquistato anche il palco dei Golden Globe 2024, confermandosi scontatissimi vincitori di questa edizione, che di fatto apre la prima “awards season” americana dopo i due scioperi degli sceneggiatori e degli attori americani.

Era ovvio, insomma, che tra i drama la spuntasse l’acclamatissima Succession, che nel 2023 è giunta a conclusione: per la serie Hbo (da noi disponibile su Sky e su NOW) quattro statuette, tra cui quella per il Miglior drama, spuntandola su quasi tutte le categorie in cui era nominata.

Discorso simile, sul fronte comedy, per The Bear: la serie Hulu, in Italia visibile su Disney+, con la seconda stagione ha confermato tutto il suo fascino, tanto da guadagnarsi il premio di Miglior Comedy e non solo. A Jeremy Allen White e Ayo Edebiri vanno anche i premi come Migliori attori di categoria.

E poi Netflix, che con Beef – Lo scontro si porta a casa i premi delle categorie relative alle Miniserie: Miglior titolo, ma anche Migliori attori protagonisti per Ali Wong e Steven Yeun. Proprio Netlfix riesce a mettere i bastoni tra le ruote a Succession, impedendole l’en plein in tutte le categorie in cui era nominato. The Crown, infatti, con la sua ultima stagione e l’interpretazione di Lady Diana da parte di Elizabeth Debicki, si porta a casa il premio come Miglior attrice non protagonista. A seguire, in grassetto i vincitori delle categorie tv (su Cineblog trovate i vincitori per il cinema).

Miglior serie drama

Succession (Hbo)

1923 (Paramount+)

The Crown (Netflix)

The Diplomat (Netflix)

The Last of Us (Hbo)

The Morning Show (AppleTv+)

Migliore serie comedy

The Bear (Hulu)

Abbott Elementary (Abc)

Barry (Hbo)

Jury Duty (Prime Video)

Only Murders in the Building (Hulu)

Ted Lasso (Apple Tv+)

Miglior Miniserie, antologia e film-tv

Beef-Lo scontro (Netflix)

Tutta la luce che non vediamo (Netflix)

Daisy Jones & the Six (Prime Video)

Fargo (Fx)

Compagni di viaggio (Paramount+)

Lezioni di chimica (Apple Tv+)

Migliore attrice protagonista in una serie tv drammatica

Sarah Snook, Succession (Hbo)

Helen Mirren, 1923 (Paramount+)

Bella Ramsey, The Last of Us (Hbo)

Keri Russell, The Diplomat (Netflix)

Imelda Staunton, The Crown (Netflix)

Emma Stone, The Curse (Paramount+)

Miglior attore protagonista in una serie tv drammatica

Kieran Culkin, Succession (Hbo)

Brian Cox, Succession (Hbo)

Gary Oldman, Slow Horses (AppleTv+)

Pedro Pascal, The Last of Us (Hbo)

Jeremy Strong, Succession (Hbo)

Dominic West, The Crown (Netflix)

Miglior attrice protagonista in una serie tv comedy

Ayo Edebiri, The Bear (Hulu)

Rachel Brosnahan, La meravigliosa signora Maisel (Prime Video)

Quinta Brunson, Abbott Elementary (Abc)

Elle Fanning, The Great (Hulu)

Selena Gomez, Only Murders in the Building (Abc)

Natasha Lyonne, Poker Face (Peacock)

Miglior attore protagonista in una serie tv comedy

Jeremy Allen White, The Bear (Hulu)

Bill Hader, Barry (Hbo)

Steve Martin, Only Murders in the Building (Abc)

Jason Segel, Shrinking (Apple Tv+)

Martin Short, Only Murders in the Building (Abc)

Jason Sudeikis, Ted Lasso (Apple Tv+)

Miglior attrice protagonista in una miniserie, antologia e film-tv

Ali Wong, Beef-Lo scontro (Netflix)

Riley Keough, Daisy Jones & the Six (Prime Video)

Brie Larson, Lezioni di chimica (AppleTv+)

Elizabeth Olsen, Love & Death (Hbo Max)

Juno Temple, Fargo (Fx)

Rachel Weisz, Dead Ringers (Prime Video)

Miglior attore in una miniserie, antologia e film-tv

Steven Yeun, Beef-Lo scontro (Netflix)

Matt Bomer, Compagni di viaggio (Paramount+)

Sam Claflin, Daisy Jones & the Six (Prime Video)

Jon Hamm, Fargo (Fx)

Woody Harrelson, White House Plumbers (Hbo)

​David Oyelowo, Lawmen: la vera storia di Bass Reeves (Paramount+)

Migliore attrice non protagonista

Elizabeth Debicki, The Crown (Netflix)

Abby Elliott, The Bear (Hulu)

Christina Ricci, Yellowjackets (Showtime)

J. Smith-Cameron, Succession (Hbo)

Meryl Streep, Only Murders in the Building (Abc)

Hannah Waddingham, Ted Lasso (AppleTv+)

Miglior attore non protagonista

Matthew Macfadyen, Succession (Hbo)

Billy Crudup, The Morning Show (AppleTv+)

James Marsden, Jury Duty (Prime Video)

​Ebon Moss-Bachrach, The Bear (Hulu)

​Alan Ruck, Succession (Hbo)

​Alexander Skarsgård, Succession (Hbo)