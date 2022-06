Abbott Elementary ci riporta a scuola. Mentre le aule stanno chiudendo per le vacanze estive, dal 1° giugno su Disney+ arriva la prima stagione di una divertente e intelligente (aspetto non così scontato) comedy ambientata in una scuola elementare pubblica di Philadelphia. Trasmessa da ABC negli USA, la serie è creata dalla stessa protagonista, Quinta Brunson ed è stata particolarmente apprezzata da pubblico e critica, al punto che potrebbe spuntare tra le nomination ai prossimi Emmy, soprattutto nel comparto attori. Il primo episodio a dicembre 2021 ha avuto una crescita del 300% nei rating tra il pubblico 18-49 anni nei 35 giorni dopo il rilascio contando quindi tutte le piattaforme, superando i 7 milioni di spettatori, il secondo episodio ha superato i 9 milioni. Abbott Elementary è una workplace comedy mockumentary (un finto documentario in un luogo di lavoro), una sorta di The Office a scuola, per semplificare.

Abbott Elementary, la trama

Abbott Elementary è una comedy mockumentary (come era anche Modern Family per restare in casa ABC) in cui le telecamere raccontano la vita degli insegnanti di una scuola pubblica di Philadelphia, all’interno di un documentario sulle scuole americane con poche sovvenzioni. Siamo in un quartiere popolare di Philadelphia, dove Janine insegna nella scuola in cui ha studiato da bambina, cercando di inseguire le orme della sua insegnante, ancora in servizio, Barbara. In questa realtà arriva Gregory per iniziare il suo anno da supplente, senza avere alcuna passione per il lavoro e i suoi piccoli alunni, questa per lui è solo una tappa di passaggio verso una carriera da dirigente.

E la dirigente della Abbott Elementary è l’improbabile Ava, una donna che non ha idea di quello che ogni giorno fa a scuola e pensa soltanto alla sua visibilità sui social. A completare il quadro degli insegnante c’è Melissa, italo-americana che ha sempre il giusto contatto, e Jacob sempre entusiasta e con la voglia di stringere amicizia con tutti. Questo variegato gruppo di insegnanti deve fare i conti con le difficoltà e i limiti della scuola pubblica americana, con le problematiche dei ragazzini che la frequentano e con le sfide che propone la società iper-connessa in cui viviamo.

Abbott Elementary la recensione della miglior novità comedy della stagione 21/22

Immaginate The Office nelle aule e nei corridoi di una scuola pubblica americana di Philadelphia, questa è Abbott Elementary. Naturalmente con tutte le differenze del caso, ma anche con la stessa voglia di costruire il racconto e la risata sui personaggi, caricature esagerate ma mai irreali, di persone che potresti incontrare nella vita di tutti i giorni. La comedy ci porta nei corridoi, nelle aule di una scuola pubblica piena di difetti ma anche animata dalla voglia degli insegnanti di fare il proprio lavoro, ciascuno con le proprie caratteristiche. C’è chi come Janine cerca di piacere a tutti, anche ai suoi stessi alunni. Jacob vorrebbe essere loro amico; il nuovo arrivato ancora non sa come si interagisce con bambini così piccoli e le veterane sono talmente abituate al mestiere da accogliere con diffidenza le novità.

Abbott Elementary prende molti aspetti dalla tradizione della comicità generalista più recente ambientata su un luogo di lavoro e costruita sui personaggi. La serie funziona soprattutto nelle situazioni più semplici e quotidiane da gestire. Pur riprendendo delle maschere della serialità, riesce a trovare la giusta chiave per far ridere e al tempo stesso riflettere sulla realtà delle scuole pubbliche americane, dove le difficoltà sono sempre tante. Guardandolo in lingua originale potrete godere delle diverse sfumature che gli attori danno al proprio personaggio anche nel modo di parlare. Come Melissa, la classica italo-americana di Philadelphia che conosce sempre l’uomo giusto per risolvere ogni situazione. O Ava ossessionata dai social media, convinta di essere ancora giovane ma che non ha alcuna idea di quello che sta facendo. Fino al fidanzato di Jeanine, eterno bambinone che sogna di fare il rapper e intanto vive sulle spalle della fidanzata che non ha mai avuto il coraggio di staccarsi da quell’amore adolescenziale che ora appare così lontano dalla sua vita.

Come ogni comedy da generalista che si rispetti, c’è anche la vena più romantica, che sarà sicuramente approfondita nel corso delle prossime stagioni, ma che viene introdotta in modo delicato e naturale, senza forzature. Con minimi accenni fatti di sguardi colti dalle telecamere del finto documentario. Proprio la tecnica del mockumentary, come hanno dimostrato sia The Office che Modern Family, aiuta a dare quel tocco di naturalezza ai dialoghi (ovviamente tutti scritti fino all’ultima virgola).

Abbott Elementary, il cast

Abbott Elementary è la serie di Quinta Brunson. Non solo ne è la protagonista nei panni dell’ingenua e sognatrice Janine ma ne è anche l’autrice. Il pubblico italiano potrebbe averla vista in iZombie, Miracle Workers o Single Parents, mentre decisamente più conosciuto è Tyler James Williams, che è stato giovane protagonista di Everyobdy Hates Chris, ha recitato in The Walking Dead e in Whiskey Cavalier.

Quinta Brunson è Janine Teagues

Tyler James Williams è Gregory Eddie

Janelle James è Ava Coleman

Lisa Ann Walter è Melissa Schemmenti

Chris Perfetti è Jacob Hill

Sheryl Lee Ralph è Barbara Howard

William Stanford Davis è Mr. Johnson, il custode

Zack Fox è Tariq Temple il fidanzato di Janine

Reggie Hayes è Denzel Collins

Abbott Elementary 2 si fa?

Dopo i 13 episodi della prima stagione, Abbott Elementary è stata rinnovata per una seconda stagione che debutterà in autunno su ABC e andrà in onda nello storico orario delle 21:00 di Modern Family, una dimostrazione di fiducia verso la serie. Al momento il numero di episodi non è stato specificato ma è probabile che la seconda stagione avrà tra un minimo di 18 a un massimo di 22/24 episodi.

Abbott Elementary in Italia, la programmazione in streaming

Tutti i 13 episodi di Abbott Elementary sono rilasciati su Disney+ il 1° giugno in modalità cofanetto.