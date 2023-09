“Penso sia un bel mestiere e spero di continuare a farlo” così Sangiovanni ci ha raccontato nella video intervista in occasione dell’uscita di Vita da Carlo 2 in cui interpreta se stesso che per la prima volta si ritrova a fare l’attore. La sua madrina è stata Maria De Filippi che dopo Amici lo ha accompagnato anche in questa esperienza da attore e farà un cameo all’interno della seconda stagione della serie di Carlo Verdone su Paramount+ con i primi 3 episodi dal 15 settembre.

Accanto a Sangiovanni nella video intervista e sul set c’è Ludovica Martino, nota al pubblico anche per la sua partecipazione a Skam Italia, che in questa seconda stagione di Vita da Carlo interpreta una versione di se stessa che però non le corrisponde. “Sono una me stessa scritta in modo molto comico, quindi portata verso un atteggiamento maleducato, arrogante, l’attrice che nessuno vorrebbe avere sul set. Carlo voleva fare una denuncia di questi stereotipi e realtà che esistono e voleva lanciare il messaggio che se ti comporti così finisci male…e ha pensato a me” e scoppia a ridere così come Sangiovanni “non sono così nella vita ovviamente! Però è stato bello prendermi così poco sul serio“.

“In questo momento per me è un’alternativa per comunicare in modo diverso” ha raccontato Sangiovanni parlando della sua esperienza da attore. “Spero di continuare a farlo perché mi sono trovato bene, ora non so se perché io posso fittare in questo contesto o perché il clima che si è creato era bello, mi sono trovato bene“. La serie Vita da Carlo ha portato alla luce un lato molto profondo di Sangiovanni “che custodisco con molta cura dentro di me, che gestisco molto bene e che cerco di conoscere sempre di più, quel lato più insicuro e timido che cerco di nascondere e vorrei che non emergesse. Da questa esperienza mi porto dietro anche la capacità di accettare queste fragilità, di imparare ad accettarsi per quello che sono. Tante volte penso di non essere umano mi addosso tante responsabilità ma è giusto anche essere fragili“.

Rappresentando la parte “giovanile” di Vita da Carlo, la Gen Z in un mondo di boomer, Sangiovanni ha smussato alcuni angoli delle sue battute “il mio personaggio fa questo gioco con Carlo in cui gli suggerisco delle parole da dire” “anche nella vita vera” dice Ludovica Martino e Sangiovani aggiunge “si l’ho switchato l’ho portato nel 2023“. “Quando si interpreta se stessi si può cucire ancora di più il personaggio addosso” spiega Ludovica Martino che sottolinea comunque come la sceneggiatura fosse ben scritta.