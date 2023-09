Carlo Verdone torna a raccontare la sua “Vita da Carlo” ma la seconda stagione della serie tv si sposta da Prime Video a Paramount+, “ragioni di mercato” le definì il produttore Luigi De Laurentiis durante il set visit di qualche mese fa. Due le novità più importanti nel cast con l’arrivo di Sangiovanni, Ludovica Martino e Stefania Rocca, oltre alle tante conferme della prima stagione a partire da Caterina De Angelis e Filippo Contri che interpretano i figli di Carlo, Antonio Bannò il fidanzato della figlia, passando per Max Tortora e Monica Guerritore. Tra le guest star di stagione ci saranno anche Claudia Gerini, Gabriele Muccino, Maria De Filippi che interpreteranno loro stessi.

Paramount+ Vita da Carlo 2, Paramount+ annuncia la data di uscita. Verdone: “Sciopero Usa? Autori ed attori fanno bene, con l’AI finisce l’arte” La seconda stagione composta da 10 nuove puntate da 30 minuti, debutta su Paramount+ in streaming venerdì 15 settembre e i produttori, Carlo Verdone e il resto del cast hanno presentato Vita da Carlo 2 nel contesto della Casa del Cinema di Roma, per raccontare la loro esperienza sul set. La regia è di Carlo Verdone e Valerio Vestoso che lo ha affiancato e aiutato in questa seconda esperienza con le serie tv.

Nella seconda stagione di Vita da Carlo, al centro non c’è più l’improvvisa proposta di diventare sindaco di Roma della prima stagione, ma la voglia dell’attore e regista di realizzare un film d’autore, che si scontra con le esigenze commerciali del produttore. Riesce a convincerlo proponendo l’adattamento del racconto di Maria Effe inserito nel libro scritto dallo stesso Verdone e che racconta una parte della sua giovinezza, ma il produttore lo obbliga a prendere Sangiovanni nel cast per interpretarlo da giovane. Il tentativo di conquistare i più giovani si trasformerà in un confronto generazionale tra i diversi personaggi, nonostante la diffidenza iniziale Verdone e Sangiovanni troveranno il modo per convivere.

Attraverso le parole dei protagonisti scopriamo cosa ci aspetta nella seconda stagione di Vita da Carlo disponibile su Paramount+, attivabile come abbonamento indipendente via app, browser, smart tv, ma anche inclusa nell’abbonamento di Sky Cinema.