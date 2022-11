La “nuova” Vita da Carlo avrà meno politica e più cinema, meno Roma e più intimità. Direttamente da casa Verdone ricostruita all’interno degli Studi Videa dalla produzione Filmauro, Carlo Verdone ha raccontato l’avventura di Vita da Carlo 2, seconda stagione della sua fortuna comedy che trasloca (mai termine è stato più adatto) da Prime Video a Paramount+. “Ragioni di mercato” spiega il produttore Luigi De Laurentiis presente anche lui sul set “sul mercato arrivano ormai sempre nuove piattaforme in cerca di una loro identità, Paramount+ ci ha corteggiato a lungo e con forza” e alla fine hanno ceduto. Convincendo un Carlo Verdone uscito provato dalla prima esperienza “m’ero ammazzato di lavoro, è stato faticosissimo pensavo di rimanerci sul set” ha confessato il grande attore.

Anche la seconda stagione non sarà da meno: 12 settimane di set che termineranno il prossimo 23 dicembre per realizzare 10 episodi da 30 minuti che vedremo nel corso del 2023 su Paramount+ in streaming.

“La vera Vita da Carlo è abbastanza monacale” ha raccontato Verdone “mi alzo alle 5, lavoro, torno a casa per le 19:30 e alle 20.30 sono già a letto pregando di dormire, perchè se non riposo bene poi non lavoro bene“.

Vita da Carlo 2, addio alla politica

Nella prima stagione di Vita da Carlo (su Prime Video) alcuni politici spingevano Carlo Verdone a candidarsi a sindaco di Roma dopo un video in cui mostrava i limiti della città. La seconda stagione abbandona questo filone ma riprende un tema già trattato nei primi episodi, la voglia dell’attore e regista di fare un film d’autore, solo da regista. La seconda stagione di Vita da Carlo (su Paramount+) seguirà il tentativo di Verdone di girare il film di Maria F., racconto inserito nella raccolta La Carezza della memoria in cui descrive il suo rapporto con una prostituta, incontrata quando era giovane e che portò sulla terrazza di casa sua a Roma. “Un film profondo e delicato che scatena le ire del produttore perchè con la tenerezza non si ride. Così chiede alla figlia di trovargli qualcuno che c’abbia tanti follower” ed è così che Sangiovanni, che interpreta una versione di se stesso entra nella storia.

Verdone ha raccontato così come il suo personaggio dopo esser stato travolto nella prima stagione dalla follia della politica, in questi nuovi 10 episodi finirà travolto dalla crisi esistenziale di un Sangiovanni che non si sente all’altezza e si innamora dell’attrice che farà Maria F. e del produttore che cerca una mediazione tra il film esistenziale di Carlo e le necessità del botteghino. Il Sangiovanni (vero) era visibilmente emozionato sul set ma ha raccontato come il suo film preferito di Verdone è Compagni di scuola. Proprio uno di quelli, che come Maledetto il giorno che t’ho incontrato Verdone racconta come “ero convinto di aver sbagliato, di aver fatto un brutto film. Anche con la serie mi è successo e invece è andata bene ho sentito l’affetto della gente“.

Vita Da Carlo 2, le guest star

Nella seconda stagione tornano Monica Guerritore nei panni della moglie, Max Tortora che interpreta se stesso “sempre più nevrotico, un tormento”, Maria Paiato la governante, tornano anche Caterina De Angelis e Antonio Bannò nei panni di Maddalena e Chicco, il cui rapporto dovrà fare i conti con la gravidanza di Maddalena. Vita da Carlo 2 è ricca di guest star come Maria De Filippi portata dal personaggio di Sangiovanni o di Zlatan Ibrahimovic che Carlo incontra a Che Tempo Che Fa da Fabio Fazio. Siamo decisamente curiosi di vedere l’ospitata di Claudia Gerini che il finto Carlo ritrova sul set di Gabriele Muccino (guest star anche lui) dove entrambi si ritroveranno a recitare “un incontro con tutta la carica mucciniana” racconta Verdone. Mentre De Laurentiis anticipa che il primo incontro tra Gerini e Verdone “sarà una citazione di una loro scena molto cult”.

E poi ci saranno anche Christian De Sica con cui Verdone parteciperà a un incontro di ex alunni del Nazzareno (dove erano compagni di banco da ragazzi), ci sarà Mita Medici che non interpreterà se stessa così come Stefania Rocca. Tante guest star che sono state scelte sulla base dei personaggi “sono molto integrate rispetto alla storia“.

Vita da Carlo 2 la visita al set della serie con Carlo Verdone e Sangiovanni Guarda le altre 6 fotografie →

Vita Da Carlo 2, la casa

Il set di Vita da Carlo è impressionante per la precisione con cui è stata allestita la casa di Carlo

“ho ritrovato i miei quadri, le mie fotografie, anche quelle più nascoste. Infatti ho chiesto alla domestica se fosse passato qualcuno a casa ed effettivamente qualcuno del cinema, come m’ha detto lei, è passato. Nessuno però ha confessato chi è stato a fare tutte le foto per riprodurre i miei oggetti”.

Un set ampio perchè è una serie molto vissuta in casa quindi avevamo bisogno di spazio. Naturalmente non dirige da solo “sto sempre sul set avevo bisogno di un aiuto“. L’aiuto regista è Valerio Vestoso di 35 anni “me l’ha presentato De Laurentiis, sicuramente ha il suo stile ma ne avevo bisogno“. Una serie che lo sta impegnando molto e che mostrerà anche il suo lato più umano “ho scoperto di sapermi commuovere senza ricorrere alle lacrime finte“. E con queste premesse non resta che vedere Vita Da Carlo 2 che arriverà su Paramount+ nel 2023.