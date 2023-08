Amici 23: i professori di canto e ballo dell’edizione 2023 – 24

Mancano poche settimane all’inizio di ‘Amici 23’ che, salvo cambiamenti dell’ultima ora, dovrebbe aprire ufficialmente i battenti domenica 17 settembre 2023 con lo speciale dedicato alla formazione della nuova classe. Nelle ultime ore ‘Dagospia’ ha completato il tassello che riguarda il bancone dei professori di canto e di ballo dell’edizione 2023 – 24 del talent show di Maria De Filippi.

I professori di canto di Amici 23

Nessuna rivoluzione per la sezione dei prof che seguiranno, quest’anno, i cantanti. Confermati Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini. La ‘più amata degli italiani’, nelle scorse settimane, ha confessato, proprio a noi di Tvblog, di aver rinunciato alla conduzione del nuovo programma pomeridiano di Rai1 (affidato poi a Caterina Balivo) per restare a Mediaset in qualità di insegnante nella scuola di ‘Amici’.

“In questo momento non avrei mai accettato un passaggio sulle reti Rai. Sapete cosa si sarebbe scatenato. Ma in ogni caso non lo avrei fatto perché sto bene dove sto. Cosa mi aspetto dal futuro? In questo momento sto facendo Amici, mi piace e sono contenta e soddisfatta. Poi, naturalmente sono aperta a qualsiasi altra proposta però ne deve valere veramente la pena”.

Ad un anno di distanza dalla sua ‘uscita di scena’, il portale diretto da Roberto D’Agostino, attraverso un breve flash di Giuseppe Candela, ha svelato il ritorno, a sorpresa, di Anna Pettinelli. La speaker di RDS prende il posto di Arisa che, quest’anno, siederà sulle poltrone girevole di ‘The Voice Kids’ in autunno sulla rete ammiraglia Rai.

I prof di ballo di Amici 23

Nessuna novità anche dietro al bacone della categoria danza. La veterana Alessandra Celentano condividerà, questo nuovo anno scolastico, nuovamente assieme a Emanuel Lo e Raimondo Todaro. L’ex maestro di ‘Ballando con le stelle’ (vincitore della scorsa stagione grazie al trionfo di Mattia Zenzola) che, fino a pochi giorni fa, era dato in uscita dal programma per mai confermati dissapori con la padrona di casa.