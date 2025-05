C’è un universo parallelo in cui Lucio Corsi ha vinto il Festival di Sanremo e che quindi in parte si ricollega al nostro, di universo, in cui l’interprete di “Volevo essere un duro” presenterà il suo brano all’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea. Merito di Vita da Carlo 3, che per poco non ha assegnato a Corsi il titolo di vincitore del Festival della Canzone Italiana.

Carlo Verdone, dopo il secondo posto del cantante, aveva rivelato che nelle scene tagliate del finale della terza stagione della sua serie tv (disponibile su Paramount+) ce n’è una in cui Ema Stokholma annuncia Corsi come vincitore dell’edizione la cui direzione artistica era stata curata proprio dal regista e attore, che profeticamente aveva immagino la partecipazione del cantante al Festival prima ancora dell’annuncio di Carlo Conti.

Oggi Paramount+ ha deciso di pubblicare quella scena tagliata e non presente nell’ultima puntata della terza stagione. E lo ha fatto pochi minuti dopo l’annuncio, quello reale, che Corsi rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025. L’artista toscano si esibirà sia nella prima semifinale del 13 maggio (fuori concorso) che nella Grand Final del 17 maggio (che sarà condotta anche da Michelle Hunziker).

-ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE DI VITA DA CARLO 3-

La versione ufficiale del finale di stagione di Vita da Carlo vede Verdone profondamente amareggiato per come si è concluso il Festival, per una polemica nata poche ore prima della finale intorno ad una battuta da lui fatta in conferenza stampa proprio su Corsi.

Verdone viene accusato di omofobia e, salito sul palco dell’Ariston, fischiato da tutto il pubblico. Il finale di stagione mostra le esibizioni di Corsi e di Nino D’Angelo (una delle numerose guest-star musicali della stagione), ma non rivela il vincitore del Festival, mentre si concentra sulla delusione del protagonista per essere stato abbandonato dai vertici della tv pubblica, che non lo hanno difeso.

La scena tagliata, invece, ci mostra Stokholma annunciare, a fianco del sindaco di Sanremo, il vincitore che è, appunto Lucio Corsi con il brano “Tu sei il mattino”. Nei ringraziamenti post-vittoria, Corsi cita l’orchestra e colui che ho voluto sul quel palco, Carlo Verdone. La sua carriera, insomma, è legata a che al nome Carlo: Verdone nella fantasia, Conti nella realtà.