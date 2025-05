Lucio Corsi ha accettato di andare all’Eurovision Song Contest 2025 al posto di Olly, che ha preferito onorare gli impegni presi per il suo Tour. Sarà così il secondo classificato di Sanremo 2025 a partecipare all’ESC 2025 che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio: Lucio Corsi con il suo trucco e il suo mondo fiabesco ben si attagliano a farsi notare in quella ‘bolgia’ che è l’Eurovision Song Contest, quest’anno di stanza a Basilea grazie alla vittoria di Nemo con The Code. L’anno scorso Angelina Mango, vincitrice di Sanremo 2024, si classificò settima con La Noia: per Lucio Corsi sarà interessante capire la reazione dei fans dell’ESC.

Dopo l’annuncio, ecco il primi commento di Corsi, affidato ai social: “Ho sempre inseguito le chitarre in fuga dalle custodie, i pianoforti scappati dalle case, le armoniche soffiate dal vento, rincorrerò gli strumenti anche stavolta. Grazie a tutti, sono molto felice”.

Ci vediamo all'Eurovision. Ho sempre inseguito le chitarre in fuga dalle custodie, i pianoforti scappati dalle case, le armoniche soffiate dal vento, rincorrerò gli strumenti anche stavolta.

Grazie a tutti, sono molto felice.

Cosa canta Lucio Corsi all’Eurovision 2025?

Cosa canterà Lucio Corsi all’Eurovision Song Contest 2025? Il cantautore presenterà la sua “Volevo essere un duro” (non sappiamo se la proporrà in italiano, o sceglierà di tradurla almeno in parte per facilitare l’ascolto ai non italofoni). Andrebbero tagliati giusto quei 5” che eccedono la durata massima di 3′ propria delle canzoni che partecipano all’Eurovision Song Contest. Ricordiamo anche che all’ESC è vietato l’uso di correttivi all’intonazione, come ad esempio l’autotune, per le voci nelle esibizioni live: a Sanremo era ‘concesso’ l’uso di effetti sulla voce, ma non correttivi di intonazione. Non è inoltre consentito avere strumenti collegati per suonare live sul palco: e questo potrebbe essere un limite per Corsi. In compenso non è permesso l’uso di animali vivi sul palco, ma nulla si dice sui pupazzi a forma di topo…

Quando si esibisce Lucio Corsi all’Eurovision Song Contest 2025?

Lucio Corsi sarà in gara per il Grand Final di sabato 17 maggio, dal momento che l’Italia entra di diritto in finale in virtù del suo essere tra le Big Five, ovvero tra i paesi fondatori del concorso insieme a Francia, Germania, Spagna, Regno Unito. E mai come quest’anno servirebbe unità in Europa… Lucio Corsi, però, si esibirà anche fuori concorso alla St. Jakobshalle di Basilea durante la prima semifinale, martedì 13 maggio.

La suddivisione dei partecipanti tra le due semifinali è già stata fatta (come sempre tramite sorteggio), mentre non sono ancora stati sorteggiati i giorni in cui si esibiranno le Big Five e la Svizzera, che i quanto paese ospitante è di diritto in finale. Ricordiamo che dall’Italia non si può votare per il rappresentante italiano.