“Apertura, diversità, multilinguismo e senso di appartenenza”: sono questi i valori che rappresenteranno le tre conduttrici scelte per l’Eurovision 2025, che ricordiamo si terrà dal 13 al 17 maggio a Basilea, in Svizzera. Una conduzione che sarà anche un po’ italiana, dal momento che il trio include anche Michelle Hunziker, volto molto noto in patria (è nata a Sorengo) ma anche in Italia, appunto, e in Svizzera.

Michelle Hunziker conduttrice della finale dell’Eurovision 2025

Hunziker sarà impegnata, a differenza delle altre due presentatrici (che vi presentiamo qui sotto), solo con la Grand Final, ovvero la serata finale dell’evento, prevista per il 17 maggio. “Cresciuta a Ostermundigen, vicino a Berna, è una delle personalità internazionali più note della Svizzera”, così la presenta il sito ufficiale della manifestazione.

“È una delle intrattenitrici più amate d’Europa, nota per numerosi programmi televisivi tedeschi e italiani, come Wetten, dass..? (“Scommettiamo che?”, ndr) , Striscia la Notizia e il rinomato Festival di Sanremo che molti fan dell’Eurovision conosceranno già”, prosegue il sito. “In qualità di personaggio versatile dei media e imprenditrice nel panorama dell’intrattenimento europeo, Michelle porta un ulteriore tocco internazionale all’Eurovision Song Contest”.

Le altre due conduttrici dell’Eurovision 2025

Le serate del 13 e del 15 maggio, in onda sempre dall’arena St. Jakobshalle, sono state invece affidate a Hazel Brugger e Sandra Studer. Hazel Brugger, 31 anni, è una comica e presentatrice che ha ricevuto vari premi in passato. Nata negli Stati Uniti, è cresciuta vicino a Zurigo e ora vive nella regione di Darmstadt, in Germania. “Ha dimostrato di catturare il pubblico sia con il suo umorismo asciutto che con le sue capacità di osservazione”, dice di lei l’organizzazione dell’Eurovision.

Sandra Studer, 55 anni, ha invece iniziato la sua carriera nel 1991 come partecipante proprio all’Eurovision Song Contest svizzero. Con il nome d’arte Sandra Simó, si è assicurata il quinto posto con “Canzone Per Te”, che cantò in italiano. È nota anche come presentatrice ed attrice. “Il suo profondo legame con l’Eurovision Song Contest l’ha vista assumere ruoli correlati come conduttrice della preselezione nazionale, portavoce e commentatrice”, si legge sul sito della manifestazione.

Gli altri due conduttori

Oltre al trio di conduttrici delle serate, l’Eurovision 2025 potrà fare affidamento anche su Mélanie Freymond e Sven Epiney, che presenteranno la festa pre-spettacolo e la visione pubblica delle serate nell’Arena di St. Jakob-Park. Saranno inoltre in diretta durante la Grand Final per annunciare i punti svizzeri.