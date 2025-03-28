Eurovision Song Contest 2025: su Rai 2 le semifinali del 13 e 15 maggio, l’ordine d’uscita

L’ordine d’uscita e la scaletta delle esibizioni dei cantanti nelle due semifinali dell’Eurovision Song Contest 2025 del 13 e 15 maggio

Da qualche ora, è stata diffusa da Ebu e SRG SSR (il servizio pubblico svizzero), la “running order”, l’ordine di esibizione dei concorrenti delle due semifinali di Basilea 2025 dell’Eurovision Song Contest 2025 che si terranno il prossimo 13 e 15 maggio (le due fasi andranno in onda in prima serata su Rai 2 e Rai Play oltre a essere trasmesse su Rai Radio 2 e sul Canale 202 del Digitale terrestre).

La finale invece andrà in onda sabato 17 maggio, sempre in prima serata, su Rai 1 (per il decimo anno consecutivo) oltre che su Rai Play e Rai Radio 2. A condurre, la nuova coppia formata dalla “new entry” BigMama e dal “veterano” Gabriele Corsi (alla sua quinta partecipazione) mentre per Rai Radio 2 il commento in simulcast sarà a cura di Diletta Parlangeli e Matteo Osso.

Dallo scorso anno i rappresentanti dei Big 5 (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito), insieme al paese ospitante, quest’anno la Svizzera, hanno acquisito l’opportunità di esibirsi dal vivo – fuori concorso, essendo già qualificate – già durante le semifinali.

L’edizione internazionale del 69° Eurovision Song Contest sarà condotta da Sandra Studer e Hazel Brugger, a cui si aggiungerà Michelle Hunziker per la finale. In totale saranno presenti a Basilea 37 Paesi, con il ritorno del Montenegro e l’assenza della Moldavia: ventisei i cantanti solisti (tredici donne, tredici uomini tra cui il nostro Lucio Corsi in gara con ‘Volevo essere un duro’), tre i duetti (uno maschile, due misti), sette gruppi (uno misto, due femminili e quattro maschili) e un DJ, Gabry Ponte (per San Marino).

Di seguito, il running order completo delle due semifinali:

Eurovision Song Contest 2025 Semifinale 1 – Martedì 13 maggio 2025

1. Islanda

2. Polonia

3. Slovenia

4. Estonia

Spagna

5. Ucraina

6. Svezia

7. Portogallo

8. Norvegia

9. Belgio

Italia

10. Azerbaigian

11. San Marino

12. Albania

13. Paesi Bassi

14. Croazia

Svizzera

15. Cipro

Eurovision Song Contest 2025 Semifinale 2 – Giovedì 15 maggio 2025

1. Australia

2. Montenegro

3. Irlanda

4. Lettonia

5. Armenia

6. Austria

Regno Unito

7. Grecia

8. Lituania

9. Malta

10. Georgia

Francia

11. Danimarca

12. Cechia

13. Lussemburgo

14. Israele

Germania

15. Serbia

16. Finlandia