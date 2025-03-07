Gabriele Corsi e Big Mama sono i conduttori per l’Italia dell’Eurovision Song Contest 2025 che si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio

Eurovision Song Contest 2025: i conduttori sono Gabriele Corsi e Big Mama

Nell’edizione delle 20.00 del Tg1, sono stati annunciati i conduttori (per l’Italia) dell’Eurovision Song Contest 2025, la manifestazione canora che, quest’anno, si terrà a Basilea tra il 13 ed il 17 maggio (con la super finale che vedrà coinvolta anche Michelle Hunziker).

Oltre al veterano Gabriele Corsi, in questa sessantanovesima edizione, debutterà, al suo fianco, una delle giovani artiste più quotate del momento, ovvero Big Mama. A rappresentare il Belpaese, in gara, ci sarà Lucio Corsi, secondo classificato al ‘Festival di Sanremo 2025’ con ‘Volevo essere un duro‘.

Per Corsi, si tratta della conduzione consecutiva numero 5 dell’edizione italiana dell’Eurovision e alla sua serata numero 13. Big Mama, alla sua prima esperienza, sarà la prima artista a cimentarsi con la telecronaca dell’edizione italiana dell’Eurovision dopo essere stata in gara al ‘Festival di Sanremo’.

Le tre serate in diretta dalla St.Jakobshalle di Basilea vedranno Lucio Corsi esibirsi fuori concorso durante la prima semifinale, martedì 13 maggio su Rai 2, per poi competere sabato 17 maggio, nella finalissima in onda su Rai 1, con gli altri 25 finalisti. La seconda semifinale, in onda sempre su Rai 2, sarà trasmessa il 15 maggio.

Sarà possibile seguire l’attesissimo evento anche su Rai Radio 2 e sul Canale 202 del Digitale terrestre con il commento in simulcast delle tre serate. ESC 2025 sarà trasmesso anche su RaiPlay.

“Quello con Mara Maionchi non è un addio ma un arrivederci – dichiara il direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea – in attesa di rivederla sulle reti Rai con la sua verve, le sue battute caustiche e la sua grande professionalità. Un grazie sentito per le due grandi e apprezzate edizioni condotte in coppia con Gabriele, e un caldissimo in bocca al lupo a BigMama”.

Domani, sabato 8 marzo, dopo la finale del San Marino Song Contest, si conoscerà anche il portabandiera della Repubblica del Titano. E, in questa occasione, potrebbe essere proprio un nostro connazionale, a rappresentare il piccolo Stato, confinante con lo Stivale italico, all’edizione 2025 dell’Eurovision Song Contest.