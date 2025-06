Tommy Cash approda in Italia. Sarà ospite a Propaganda Live

Tommy Cash sarà ospite venerdì sera a Propaganda Live. Il programma di La7 si conferma show di ‘opposizione’ e darà spazio e voce al rappresentante dell’Estonia al prossimo Eurovision Song Contest che si terrà a maggio in Svizzera.

Non solo uno sfidante del nostro Lucio Corsi, ma anche e soprattutto il cantante straniero più discusso del momento, a causa degli stereotipi sull’Italia e la mafia contenuti nel testo di “Espresso macchiato”, brano con cui sarà in gara.

Nei giorni scorsi, il Codacons ha addirittura ha presentato un esposto per chiedere l’esclusione della canzone dalla manifestazione. “Ferma restando la libertà di espressione artistica che deve caratterizzare eventi come l’Eurovision – si leggeva nel comunicato – non possiamo non sollevare dubbi circa l’opportunità di far partecipare in una gara seguitissima dal pubblico di tutto il mondo un brano che risulta offensivo per una pluralità di soggetti. Si stanno infatti registrando numerose reazioni indignate da parte di cittadini e mass media circa il contenuto della canzone. Un testo contenente stereotipi sull’Italia e gli italiani, associati ai soliti cliché del caffè e degli spaghetti, ma soprattutto alla mafia e all’ostentazione del lusso, e che lascia passare il messaggio di un popolo legato a doppio nodo alla criminalità organizzata“. E nemmeno la politica è rimasta a guardare, con la dura presa di posizione del leghista Gian Marco Centinaio: “Questo Tommy Cash dovrebbe venire in Italia a vedere come lavora la gente perbene invece di scrivere canzoni così stupide e piene di stereotipi. Altro che bere caffè e ‘sudare come un mafioso’. Spero che gli impediscano di partecipare all’Eurovision“.

Per quanto riguarda invece la tv, la campagna anti-Cash è stata portata avanti soprattutto da Caterina Balivo, durante le puntate quotidiane de La volta buona: “Con questa canzone prende in giro l’Italia in una maniera pazzesca. La mafia, gli spaghetti, l’ostentazione degli italiani. Indigniamoci. Partecipa all’Eurovision prendendo in giro noi italiani“.