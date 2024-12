I nomi dei Big in gara al Festival di Sanremo 2025 annunciati da Carlo Conti nel Tg1 delle 13.30 di domenica 1 dicembre 2024

Sanremo 2025, i cantanti in gara

Carlo Conti torna ospite al Tg1 per uno dei primi tasselli di peso che andranno a comporre quello che sarà il Festival di Sanremo 2025 dall’11 al 15 febbraio prossimi: l’annuncio dei BIG in gara. La tradizione (consacrata da Amadeus) vuole che il conduttore e direttore artistico si presenti nell’edizione delle 13.30 della prima domenica di dicembre per rivelare la lista di chi parteciperà alla gara più attesa dell’anno televisivo.

Entriamo così nel vivo dell’attesa verso il Festival che sarà.

Sanremo 2025, i Big in gara

IN AGGIORNAMENTO. Tra poco scopriremo chi saranno gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2025 annunciati da Carlo Conti.

Sanremo 2025, cosa sappiamo fino ad ora

Da quando Conti ha ri-assunto il compito di direttore artistico e conduttore di Sanremo per la sua quarta volta, il lavoro in sinergia con l’azienda è stato subito preso sul serio. La preparazione verso l’evento che rivedremo a febbraio 2025 è rigorosa e curata nei minimi dettagli, a partire dal regolamento.

Il primo step è stato legato a Sanremo Giovani, tuttora nel pieno della sua fase di ‘scrematura’ con le seconde serate in onda su Rai 2 condotte da Alessandro Cattelan. Nella puntata finale del 18 dicembre in prima serata su Rai 1 (“Sarà Sanremo“) accederanno soltanto in 6, mentre 2 giovani finalisti saranno espressi da Area Sanremo.

Al centro del pre-Sanremo fino ad ora c’è stata soprattutto la costruzione del cast e le canzoni. Dal ritorno delle sezioni Big e Nuove Proposte annunciate ad inizio estate al Tg1 Mattina, al ritocco della serata cover: “Nella serata delle cover i cantanti in gara potranno fare duetti tra loro” ha annunciato Conti.

Inizialmente la rosa dei BIG sarebbe dovuta fermarsi a 24 artisti, ma poche settimane fa il direttore artistico ha dovuto riprendere in mano il taccuino per aumentare il numero, confermando anche un Retroscena TvBlog.

Arrivati dunque al giorno dell’annuncio dei Big in gara, non ci resta che sapere i titoli dei brani che ascolteremo a febbraio. Quando lo sapremo? E’ possibile già nella serata di Sarà Sanremo, il 18 dicembre.

Ospiti e co-conduttori

Pochi gli annunci di contorno allo spettacolo che vedremo sul palco dell’Ariston. L’unica eccezione al momento la fa la presenza di Alessandro Cattelan tra i co-conduttori della serata finale del Festival, sabato 15 febbraio. Lo stesso Cattelan che sarà conduttore del Dopofestival che ritorna, dopo qualche anno di assenza, in diretta dopo le prime quattro serate della kermesse. Per il resto, la parola d’ordine è Top Secret, anche lato ospiti.