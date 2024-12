Willie Peyote torna in gara a Sanremo per la seconda volta: ha partecipato al Festival nel 2021 classificandosi sesto con “Mai dire mai (la locura)”.

Willie Peyote sarà in gara al Festival di Sanremo 2025. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti nella giornata di domenica 1° dicembre all’interno del Tg1 delle ore 13.30. Si tratta della seconda partecipazione per il cantante.

Pseudonimo di Guglielmo Bruno, Willie nasce a Torino nel 1985 da padre torinese di Barriera e madre biellese ed è considerato una delle figure più interessanti e innovative della scena Indie italiana contemporanea.

Il suo nome d’arte unisce Wile E. Coyote con il peyote, pianta allucinogena proveniente dall’ America settentrionale. Willie è un riferimento al suo vero nome, Guglielmo.

Willie Peyote a Sanremo 2025: le partecipazioni tv

Spesso Willie è stato ospite di vari programmi televisivi in cui ha presentato la sua musica. Da Che tempo che fa nel 2017 su Rai 3, a “La versione di Fiorella” e “Le parole della settimana” di Massimo Gramellini in onda nel 2021 su Rai 3. E’ stato anche al TIM Summer Hits nel 2022 e nel programma “Indie Jungle” trasmesso da Sky Arte. Nel 2023 l’artista è stato ospite di In altre parole, su La7.

Willie Peyote a Sanremo 2025: i precedenti a Sanremo

La sua (finora) unica partecipazione a Sanremo risale all’edizione 2021, anno in cui il Festival si svolse con il Teatro Ariston senza il pubblico.

Al termine del 2020 l’annuncio della partecipazione di Willie Peyote alla 71ma edizione del Festival della Canzone italiana con il brano “Mai dire mai (la locura)”, singolo che – oltre un onorevole sesto posto in classifica ed un’ottima rotazione radiofonica – gli regala il Premio della Critica Mia Martini e il disco di Platino.

Nella serata delle cover della stessa edizione duettò con Samuele Bersani sulla celebre “Giudizi Universali” classificandosi al terzo posto nel torneo delle Cover.

Durante la settimana sanremese la casa editrice People pubblica “Dov’è Willie?”, una conversazione tra Willie Peyote e Giuseppe Civati, un dialogo in cui si discute della scena musicale e del contesto culturale, di Torino, dell’Italia, delle cose che contano e della partecipazione al Festival di Sanremo.