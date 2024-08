Tutti cantano Sanremo! Carlo Conti ripropone il suo claim per la 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana, che adesso ha una sua forma

Sanremo 2025 ha il suo regolamento: pubblicato oggi, martedì 20 agosto, il regolamento della 75esima edizione del Festival della Canzone italiana, in programma dall’11 al 15 febbraio 2025, dopo lo slittamento di una settimana per evitare i match di Coppa Italia in calendario la settimana precedente.

Ecco, quindi, le principali novità che emergono dal regolamento del ‘nuovo’ Sanremo, il quarto (non consecutivo) targato Carlo Conti. Il claim torna a essere quello di Conti, ovvero Tutti cantano Sanremo! (diciamo che non si ‘ama’ più…).

Il regolamento di Sanremo 2025, le novità

Saranno 24 i Big in gara. Come già annunciato e previsto dal regolamento di Sanremo Giovani, ci sarà una gara separata per le Nuove Proposte: saranno in tutto 4. La serata Cover NON contribuirà alla vittoria finale: era una variazione attesa per riportare al centro della gara la canzone proposta dai Big e non il Big stesso o la ‘potenza’ di fuoco dell’eventuale duetto su un brano terzo. Alla fine della serata Cover sarà semplicemente premiata la Cover migliore. Della gestione Amadeus si conferma la sfida finale a 5, ma a differenza degli altri anni la votazione finale NON AZZERA i voti precedentemente ottenuti. Si terrà, quindi, conto delle percentuali di voto ottenute nelle serate precedenti (serata Cover esclusa, come detto). nella serata finale, quando si riapriranno le votazioni sui 5 finalisti, non saranno azzerati i voti ottenuti dai 5 cantanti fino a quel momento, ma l’ultima sessione di voti andrà ad aggiungersi a quelli ottenuti durante le serate precedenti (esclusa solo la serata Cover); Confermata la giuria delle Radio a sé stante.

La scaletta delle serate di Sanremo 2025

Prima serata, martedì 11 febbraio 2025

Si esibiscono tutti i 24 Big: le canzoni saranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web.

Seconda serata, mercoledì 12 febbraio 2025

Si esibiscono 12 dei 24 Big e saranno votati dal pubblico a casa tramite Televoto e dalla sola Giuria delle Radio, ciascuno con un peso pari al 50 %.

Prima semifinale per le Nuove Proposte, con una sfida diretta tra due artisti votata da Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio, determinando così il primo finalista.

Terza serata, giovedì 13 febbraio 2025

Si esibiscono gli altri 12 dei 24 Big, votati dal pubblico a casa tramite Televoto e dalla sola Giuria delle Radio, ciascuno con un peso pari al 50 %.

Seconda semifinale per le Nuove Proposte, con una sfida diretta tra due artisti votata da Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. Si determina il secondo finalista.

Quarta serata,venerdì 14 febbraio 2025: serata Cover e finale Nuove Proposte

I 24 Big in gara, affiancati da un ospite, re-interpreteranno una canzone edita, tratta dal repertorio italiano ed internazionale. Le cover saranno valutate da tutte e tre le giurie: Televoto, Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e Giuria delle Radio, con un peso percentuale rispettivamente del 34, 33 e 33%. Il primo classificato di questa classifica ‘avulsa’ sarà il vincitore della Serata delle Cover.

Prevista anche la finale per la categoria Nuove Proposte: le 2 canzoni finaliste saranno votate dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio, sempre con peso rispettivamente del 34, 33 e 33%.

Quinta serata,finale, sabato 15 febbraio 2025

Si esibiscono nuovamente i 24 Big in gara, votati questa volta da tutte e tre le giurie, con un peso percentuale che vede il Televoto al 34%, la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web al 33% e la Giuria delle Radio al 33%.

I voti ottenuti in questa sessione saranno sommati a quelli ottenuto nelle prime tre serate, al fine di determinare una media percentuale delle votazioni e quindi una classifica delle 24 canzoni/artisti in gara.

Le prime 5 posizioni in classifica verranno comunicate senza ordine di piazzamento: le canzoni saranno riproposte e ri-votate con stesse modalità di inizio serata (quindi dalle tre giurie con identiche); come anticipato, il risultato di questa nuova votazione sarà sommato al risultato complessivo delle precedenti votazioni (Prima Serata, Seconda e Terza Serata, Quinta Serata), al fine di determinare una nuova media percentuale delle votazioni riferite alle 5 canzonie quindi una classifica finale a 5 che decreterà il vincitore della 75ª edizione del Festival della Canzone Italiana.