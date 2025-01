L’annuncio arriva ancora una volta dal conduttore e direttore artistico Carlo Conti e ancora una volta al Tg1: i Duran Duran saranno ospiti di Sanremo 2025. Vedremo la band nella terza serata di giovedì 13 febbraio, legata in primis alla finale della categoria Nuove Proposte.

Le parole di Conti nell’edizione delle ore 20 di venerdì 31 gennaio: “Abbiamo appena chiuso e abbiamo l’ok definitivo perché dopo 40 anni torneranno all’Ariston il giovedì sera i Duran Duran, straordinaria band di musica di ieri oggi e domani, band senza tempo, ospiti internazionali graditissimi della terza serata, il giovedì sera“.

Inseriti nella Rock Roll of Fame nel 2022, i Duran Duran hanno venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Con 18 singoli nelle classifiche americane, 21 successi nella 20 del Regno Unito e ripetuti successi nelle classifiche italiane, sono considerati come uno gruppi più influenti e duraturi nella storia della musica.

Inoltre, hanno scritto l’unica canzone della colonna sonora di James ad raggiunto il primo posto in tutto il mondo e hanno lavorato con alcuni dei creativi più venerati della musica, del cinema e della televisione, tra cui David Lynch, che ha diretto uno dei loro film-concerto di maggior successo. Tra i loro numerosi riconoscimenti figurano otto premi alla carriera e un’ambita stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Tutte le volte dei Duran Duran a Sanremo

Nell’arco dei 40 anni però il gruppo capitanato dall’iconico Simon LeBon è stato ospitato per più volte.

1985

L’anno del boom, Pippo Baudo (conduttore di quella edizione) riuscì a portarli sul palco dell’Ariston proprio nel periodo di massima celebrità. Fuori dal teatro, nella serata finale, scene di autentico delirio. Tra urla, pianti disperati e una ressa di persone impressionante portarono ‘in gloria’ Simon dentro il Teatro. Si esibirono in Wild Boys, cavallo di battaglia della discografia del gruppo.

Oltre 18 milioni di telespettatori videro una performance che, però, fu in parte indebolita dai movimenti goffi del frontman, talmente impacciato da provocare la caduta del microfono rivelando spudoratamente l’esibizione in playback. Ride, mentre i suoi compagni d’avventura lo assecondano. Il giorno dopo, a Domenica In, Simon LeBon nuovamente ospite di Baudo rivelò il motivo dei suoi scarsi movimenti: arrivati in hotel a Sanremo erano stati assaliti da migliaia di fans, la calca era talmente fuori controllo da provocarsi persino una frattura al piede.

1987

Tornarono, ancora pieni di successi e pubblico, due anni più tardi. Baudo, dopo l’anno sabbatico sanremese e con il trionfo di Fantastico 7, tornò ad essere il conduttore della kermesse. Riportò il gruppo ospite all’Ariston (intanto ebbe modo di instaurare una vera e propria amicizia con loro). In quella occasione i Duran Duran portarono sul palco un’altra delle loro hit: Skin Trade.

2008

Prima di rivederli a Sanremo passano la bellezza di 21 anni. Nel 2008, nell’ultimo Sanremo condotto da Pippo Baudo, in piena promozione del loro album The Red Carpet Massacre si esibiscono in Falling Down, singolo per 8 settimane nella top 30 dei singoli più venduti in Italia.

2025

Per la quarta apparizione al Teatro Ariston cosa ci riserveranno Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor e Roger Taylor? Non ci resta che aspettare la terza serata di Sanremo 2025.