Il Festival dell’amicizia, un’identità tornata in auge fortemente evidenziata da Carlo Conti. Un Sanremo 2025 a favore della pace e della solidarietà, per questo nella prima serata di martedì 11 febbraio – oltre a Jovanotti già ufficializzato – si aggiungono la cantante israeliana Noa e la cantante palestinese Mira Awad.

Un messaggio di pace a Sanremo 2025

Un duetto di forte valore simbolico in un contesto internazionale squassato dal conflitto in Medioriente. Sul palco dell’Ariston le due cantanti si esibiranno nel brano inno della pace per eccellenza, Imagine di John Lennon. “Due culture – spiega la nota Rai – unite dalla musica per trasmettere un potente messaggio di pace e solidarietà“.

Noa, prossima all’uscita del suo nuovo album The Giver, non a caso parla dell’ultimo progetto musicale “nato dalla crisi seguita al massacro del 7 ottobre, che ha scatenato una guerra su molteplici fronti, fisici, emotivi e ideologici, in Israele, Palestina e nel mondo intero. Il dolore e il lutto che stiamo vivendo hanno creato uno spazio per una riflessione profonda, che mi ha spinto a condividere i miei sentimenti, le mie idee e la mia visione attraverso la musica”.

Mira Awad con Noa all’Eurovision Song Contest 2009

Mira Awad è un‘artista e attivista multidisciplinare palestinese-israeliana. Nel 2009 ha rappresentato Israele all’Eurovision Song Contest proprio insieme a Noa raggiungendo la finale. Insieme hanno cantato There must be another way (“Ci deve essere un’altra strada“), un forte appello al rispetto dell’umanità. Una partecipazione che, contro inevitabili discussioni e polemiche, mise di nuovo al centro la forza della pace.

Se per Mira Awad si tratta di una prima volta al Festival, per Noa l’Ariston è stato già teatro della sua arte. Con Sanremo 2025 si tratta della terza presenza a Sanremo, la seconda da ospite.

Tutte le volte di Noa al Festival di Sanremo

Nel 1995 ha partecipato come ospite internazionale cantando Child of Man. Nel 2006 in gara con Carlo Fava e i Solis String Quartet vincendo il Premio della Critica per la canzone Un discorso in generale.

Inoltre, Noa nel 2007 ha ricevuto l’onorificenza come Cavaliere della Repubblica Italiana e successivamente quella di Commendatore della Repubblica Italiana.