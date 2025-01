Sanremo 2025: Jovanotti super ospite della prima serata

Il primo super ospite del Festival di Sanremo 2025, che si esibirà nel corso della prima serata, sarà Jovanotti. L’ha annunciato ufficialmente Carlo Conti, conduttore e direttore artistico, durante l’edizione serale del Tg1.

In un finto collegamento con Jovanotti, quest’ultimo, presente a Castrocaro per le prove del suo tour, ha approfittato della location del Padiglione delle Feste di Castrocaro, dove si svolge lo storico Concorso per Voci Nuove, per una gag:

Salve amici, un grande saluto da Castrocaro. Ho appreso da poco la notizia di essere stato invitato al Festival di Castrocaro, questo mi onora, che sarà condotto da Carlo Conti! No, non conduci Castrocaro? Conduci Sanremo? Quindi mi inviti a Sanremo? Abbiamo sbagliato location ma è una bellissima notizia! Ragazzi, saremo ospiti del Festival di Sanremo! Fantastico, sarà bellissimo. Ti preparerò una cosa fantastica. L’avevo preparata per Castrocaro, ma a Sanremo sarà ancora più spettacolare!

La prima volta che Jovanotti calcò il palco del Teatro Ariston di Sanremo risale al 1989. In quell’edizione, il cantautore si classificò al quinto posto finale con la canzone Vasco e scivolò anche sul palco nel corso della quarta serata.

Al Festival di Sanremo 2000, invece, Jovanotti presentò fuori gara la canzone Cancella il debito. In quel periodo, il cantautore toscano era attivo in prima persona nel movimento per la cancellazione del debito ai paesi del Terzo Mondo.

Nel 2002, invece, partecipò al Festival di Sanremo come autore, firmando il brano L’amore è, presentato da Syria. Tornerà al Festival come autore anche nel 2009, firmando il testo del brano Più sole, cantato da Nicky Nicolai e Stefano Di Battista, e nel 2022, scrivendo Apri tutte le porte di Gianni Morandi, con cui condividerà anche il palco durante la serata delle cover (nella quale fu anche super ospite).

Nel 2008, infine, si esibì all’Ariston insieme a Ben Harper con le canzoni A te, Fango e Lifeline.