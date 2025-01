Gerry Scotti gratis a Sanremo 2025: “Vado in amicizia”

Gerry Scotti non percepirà nessun cachet per la prima serata al Festival di Sanremo: questo è l’annuncio che fa lo stesso conduttore a poche ore dall’ufficializzazione della sua presenza al Festival. Scotti, infatti, sarà insieme ad Antonella Clerici co-conduttore della serata di martedì 10 febbraio.

Raggiunto dall’Ansa, ha spiegato che di fronte alla proposta di Carlo Conti ha posto una sola condizione, ovvero non ricevere un compenso. “Al Festival vado in amicizia, senza cachet: è bello poterselo permettere. È l’unica ‘conditio sine qua non’ che ho posto a Carlo quando mi ha chiamato” ha raccontato.

Immediata sarebbe stata anche la disponibilità concessa da parte di Mediaset nel dare l’autorizzazione per la sua partecipazione: “Il mio editore ci ha messo 20 secondi a dirmi di sì quando gli ho riferito della telefonata di Conti. La domanda è stata: ti fa piacere? Ci tieni? Io ho risposto di sì. E allora vai, siamo felici anche noi, è stata la risposta di Pier Silvio”.

Scotti, però, si tiene ben lontano dal parlare del suo arrivo all’Ariston come manifestazione del “patto di non belligeranza” siglato tra Rai e Mediaset, come sostenuto da Giuseppe Candela: “Qualcuno ha tirato in ballo la pax televisiva: ma io ho un tale rapporto con la mia azienda che non c’è bisogno di ricorrere a formule di questo tipo”.

Quella di Gerry Scotti sarà dunque una presenza all’insegna dell’amicizia con Carlo Conti, conduttore e direttore artistico del Festival. Un qualcosa di non molto dissimile avvenne nel 2017 con Maria De Filippi, che accettò la proposta di Conti come co-conduttrice delle cinque serate. Anche lei decise di non percepire alcun cachet per la sua partecipazione all’evento, spiegando come non fosse solita percepirlo per le sue ospitate.

Dunque per ora l’unica certezza sul capitolo compensi legato al Festival di Sanremo 2025 è che Gerry Scotti salirà sul palco dell’Ariston gratis.