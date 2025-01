Carlo Conti in collegamento a E’ sempre mezzogiorno ufficializza i due ‘amici’ invitati alla co-conduzione della prima serata di Sanremo 2025

I due amici a co-condurre la prima serata di Sanremo 2025 sono Antonella Clerici e Gerry Scotti. L’annuncio ufficializzato è quello di Carlo Conti che, a sorpresa, oggi a E’ sempre mezzogiorno si è collegato con la trasmissione della sua ‘sorella’ e collega Antonella per parlare e concludere – per ora – il cerchio delle co-conduzioni del 75mo Festival della Canzone Italiana. Nella stessa serata sarà ospite Jovanotti.

Antonella Clerici a Sanremo, la storia

La presenza di Antonella Clerici fino ad oggi è stata una suggestione mai del tutto approfondita, pur rimanendo un’ipotesi accreditata per più volte, non c’è stata una vera e propria certezza attorno. La stessa Clerici ai primi rumors si affrettò subito nel dire che non ci sarebbe stato nulla di ciò che era stato scritto.

La conduttrice ha alle sue spalle due co-conduzioni, nel 2005 con Paolo Bonolis e nel 2020 con Amadeus e una conduzione, la sessantesima edizione del 2010 che la riportò ascolti importanti (una media di quasi 11milioni di spettatori ed il 47.8% di share).

La prima volta di Gerry

Ben diverso il discorso per Gerry Scotti. E’ stata Dagospia a rivelare il suo approdo tanto atteso all’Ariston di Sanremo. Ora che da Mediaset la liberatoria è stata ottenuta (come conferma AdnKronos), per il conduttore de La ruota della fortuna e Io canto Senior si possono – finalmente – spalancare le porte del teatro.

E’ la sua prima volta nella kermesse canora, il suo possibile ruolo da ospite era venuto fuori già negli scorsi anni, fin dalle prime edizioni Contiane, fino alle ultime di Amadeus. Era entrato anche nel calderone dei possibili futuri presentatori / direttori artistici del Festival, ma anche a Un giorno da pecora (Rai Radio 1) Gerry, pur aperto agli inviti – soprattutto da Carlo Conti – non si è sbottonato troppo disinteressandosi delle questioni Sanremesi.

Carlo Conti: “Ci divertiremo” e il ricordo per Fabrizio Frizzi

Nel collegamento con E’ sempre mezzogiorno, Conti e Scotti si sono video-collegati con Antonella Clerici. Scotti ha evidenziato l’amicizia che lo lega al conduttore e direttore artistico del Festival: “Quando mi chiedono nelle interviste di nominare un amico, io dico Carlo Conti” mentre sulla Clerici “E se mi chiedono ‘Se tu fossi una donna della tv, chi saresti?’ rispondo Antonella Clerici“.

🎶✨ Direttamente da #ÈSempreMezzogiorno una notizia che ci riempie di orgoglio! La prima serata di #Sanremo2025 vedrà protagonisti sul palco due leggende della TV: #AntonellaClerici e #GerryScotti! pic.twitter.com/qnv82SV4Sk — È Sempre Mezzogiorno Rai (@MezzogiornoRai1) January 22, 2025

“Ci divertiremo insieme” risponde Conti, “Rinforzate le scale – scherza Gerry – un presentatore di 100kg al Festival non c’è mai stato“.

Commovente e bello il ricordo del conduttore per Fabrizio Frizzi: “Se ci fosse stato, sarebbe con noi nella prima serata del Festival“, i colleghi lo applaudono e un’emozionata Clerici risponde “Ci sarà, in qualche modo ci sarà!”

A concludere, Conti ha ringraziato Rai e Mediaset per aver contribuito alla realizzazione della co-conduzione.