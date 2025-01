Ospiti, duetti e Cover di Sanremo 2025, con diversi Big che scelgono di duettare tra di loro, qualche guest straniero e pochi brani non italiani tra le scelte degli artisti in gara

Carlo Conti al Tg1 ha annunciato i duetti e le cover di Sanremo 2025.

L’eredità di Amadeus si fa sentire – e immaginiamo anche le richieste del Tg1 – e così il direttore artistico e conduttore della 75esima edizione del Festival della Canzone Italiana continua a comparire nelle edizioni del Tg dell’Ammiraglia per annunciare Big, co-conduttori, ospiti. All’appello mancano, per quanto se ne sa, il co-conduttore ‘sorpresa’ della Finale di sabato 15 febbraio e gli ospiti delle ultime tre serate di Sanremo 2025, ma per questa domenica di fine gennaio, Conti ha scelto di annunciare la lista completa dei duetti di venerdì 14 febbraio, la quinta serata, quella delle Cover, che quest’anno non fa media per la vittoria finale (ammèn). Annunciati anche due premi speciali alla carriera, che lo scoprono proprio in questo collegamento.

Premi alla Carriera

Premio alla Carriera a Iva Zanicchi e Antonello Venditti. Non è stato specificato quando saliranno sul palco per ritirarlo.

Sanremo 2025, Duetti e Cover di venerdì 14 febbraio

In questi giorni le anticipazioni non sono mancate, ma nella notte il Corriere della Sera ha pubblicato l’elenco completo dei duetti e delle cover che i 30 Big eseguiranno sul palco dell’Ariston nella Quinta serata del Festival, venerdì 14 febbraio.

Achille Lauro ed Elodie – Tributo a Roma (Rino Gaetano); Francesca Michielin con Rkomi – La nuova stella di Broadway (Cesare Cremonini) Tony Effe con Noemi – Tutto il resto è noia (Franco Califano); Giorgia e Annalisa – Skyfall (Adele) Bresh con Cristiano De André – Crêuza de mä (Fabrizio De André) Brunori SAS con Dimartino e Riccardo Sinigallia – L’anno che verrà (Lucio Dalla) Clara con Il Volo – The Sound of silence (Simon & Garfunkel) Coma_Cose con Johnson Righeira – L’estate sta finendo (Righeira, per i 40 anni del brano) Emis Killa con Lazza e Laura Marzadori – 100 messaggi (Lazza) Fedez con Marco Masini – Bella stronza (Marco Masini) Francesco Gabbani con Tricarico – Io sono Francesco (Tricarico) Gaia con Toquinho – La voglia, la pazzia (Ornella Vanoni) Irama con Arisa – Say something (Christina Aguilera) Joan Thiele con Frah Quintale – Che cosa c’è (Gino Paoli) Lucio Corsi con Topo Gigio – Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno) Marcella Bella con i Twin Violins – I gemelli Lucia – L’emozione non ha voce (Adriano Celentano e scritta, tra gli altri, dal fratello Gianni) Massimo Ranieri con I Neri per Caso – Quando (Pino Daniele) Modà con Francesco Renga – Angelo (Francesco Renga) Olly con Goran Bregovic e la Wedding & Funeral Band – Il pescatore (Fabrizio De André) Rocco Hunt con Clementino – Yes I know my way (Pino Daniele) Rose Villain con Chiello – Fiori rosa, fiori di pesco (Lucio Battisti) Sarah Toscano con gli Ofenbach – Overdrive Serena Brancale con Alessandra Amoroso – If I ain’t got you (Alicia Keys) Shablo con Neffa – Amor de mi vida (Sottotono) e Aspettando il sole (Neffa) Simone Cristicchi con Amara – La cura (Franco Battiato) The Kolors con Sal Da Vinci – Rossetto e caffè (Sal Da Vinci) Willie Peyote con Federico Zampaglione e Ditonellapiaga – Un tempo piccolo (Franco Califano)

Sono diversi i BIG che hanno scelto di duettare tra di loro senza chiamare ulteriori ospiti. Due dei campani in gara (Ranieri e Hunt) hanno scelto di omaggiare Pino Daniele con due suoi brani, così come i romani in gara hanno puntato su Franco Califano, anche lui con due brani sul palco dell’Ariston. Due anche i brani di De André, al Festival con Bresh in duetto col figlio Cristiano e con Olly, che chiama Goran Bregovic per cantare Il Pescatore. Quota ospiti stranieri anche per Gaia che chiama la leggenda Toquihno, mentre The Kolors, invece, hanno puntato sull’hit del 2024 con Sal Da Vinci. I Coma_Cose hanno omaggiato le sonorità anni ’80 della loro “Cuoricini” chiamando Johnson Righeira, mentre Gabbani riporta all’attenzione del grande pubblico Tricarico con quel cult che fu “Io sono Francesco”. Confermata la coppia Fedez – Masini su “Bella stronza”. Topo Gigio con Livio Corsi onestamente pensavamo fosse una boutade…

“Una fotografia meravigliosa di cantanti giovani che vogliono omaggiare grandi nomi” il commento di Conti.