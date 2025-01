Duetti Sanremo 2025

I duetti, le cover e le canzoni scelte dai 30 Big in gara durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2025 in onda venerdì 14 febbraio

Venerdì 14 febbraio, a San Valentino, il giorno dedicato agli innamorati, ci sarà spazio per la serata dedicata ai duetti e alle cover di ‘Sanremo 2025‘. Con Carlo Conti, in qualità di co-conduttori, saliranno sul palco dell’Ariston, saliranno Mahmood e Geppi Cucciari. A poche settimane dall’inizio della kermesse festivaliera, filtrano già le prime indiscrezioni sui possibili abbinamenti tra gli artisti in gara ed ospiti d’eccezione.

In occasione della settantacinquesima edizione della manifestazione canora, Carlo Conti ha aperto la possibilità ai 30 Big di duettare assieme su brani, già editi, pubblicati entro il 31 dicembre 2024. ‘Adnkronos’, riporta, però che “anche alcune ‘coppie’ di Big che avevano ipotizzato di abbinarsi “si sarebbero arenate sulla scelta del pezzo. E al momento i duetti già decisi sono praticamente tutti composti da un Big e un ospite esterno alla gara. Tranne poche eccezioni”.

La stessa agenzia di stampa, nelle ultime ore, riporta, comunque, un inedito accoppiamento, ovvero quello formato da Tony Effe e Noemi. I due interpreti romani avrebbero unito le proprie forze per rendere omaggio a Franco Califano su uno dei suoi capolavori, ‘Tutto il resto è noia’. Non a caso, il rapper cita, proprio il Califfo, anche nel brano sanremese, ‘Damme ‘na mano’, dove canta: “Ma di noi cosa direbbe Califano che è durato troppo poco”.

Gabriele Parpiglia, qualche giorno fa, sul proprio account Instagram, ha rivelato il possibile duetto di Fedez con Marco Masini sulle note di ‘Bella Stronza’. A chi potrebbe essere dedicato questo tormentato e struggente evergreen del cantautore toscano?

‘Davide Maggio’, invece, anticipa che, Clara duetterà con Il Volo. Ricordiamo che, la nuova formula promossa da Conti, stabilisce che la vittoria della serata non inciderà con la classifica finale che decreterà il trionfatore nella serata di sabato 15.

Nel seguente post, riporteremo, tutti i duetti ufficializzati dai diretti interessati con la canzone scelta per l’esibizione.