Damiano David sarà il secondo super ospite di Sanremo 2025, lo vedremo nella seconda serata di mercoledì 12 febbraio. Ad annunciarlo è stato Carlo Conti durante la mattinata all’incontro con i giornalisti per il pre-ascolto dei brani della 75° edizione del Festival. L’annuncio arriva a poche ore dall’ufficialità di Jovanotti come primo super ospite della prima serata.

Damiano David a Sanremo

Di certo non è una prima volta per l’artista sul palco dell’Ariston, ma al contempo lo è dato che si tratta della prima ospitata da ‘solista’. Impegnato nella promozione del suo progetto personale in uscita quest’anno, dal quale sono usciti i primi due singoli Silverlines e Born with a broken heart, Damiano torna a Sanremo dopo esser stato al Festival per tre volte insieme ai Måneskin, la prima da gruppo in gara mentre le altre due da super ospiti di prestigio.

2021

Nel 2021 partecipano e vincono il secondo festival condotto e diretto da Amadeus con Zitti e Buoni, un’edizione complicata dalla pandemia resa storica da un colpo d’occhio quasi spettrale della platea vuota e della galleria deserta del suo pubblico. Nella stessa edizione, per la serata delle cover, cantò Amandoti dei CCCP con Manuel Agnelli. Non uno qualunque trattandosi del giudice che li ha voluti ad X Factor nel lontano 2017.

2022

L’anno successivo il gruppo tornò da trionfatore del Festival e dell’Eurovision Song Contest 2021 riportando la competizione nel nostro paese a 31 anni di distanza. Cantarono proprio il successo Zitti e buoni e presentarono l’allora nuovo singolo, Coraline. Davanti al pubblico in piedi per applaudirli, fece curiosità la commozione del ‘duro’ Damiano David.

2023

Amadeus volle fortemente il ritorno dei Måneskin per il suo quarto Sanremo. Come un portafortuna, la storia si ripetè nella terza serata. Il medley di brani come I Wanna Be Your Slave, Zitti e buoni, The Loneliest e Gossip (con Tom Morello) venne accolto dal pubblico dell’Ariston ancora una volta con un tripudio di applausi.