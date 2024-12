Simone Cristicchi a Sanremo 2025: questo è l’annuncio che ha fatto oggi Carlo Conti all’interno del Tg1 delle 13:30. Il cantante torna in gara a distanza di sei anni dall’ultima partecipazione, avvenuta nel 2019, con il brano Abbi cura di te, con il quale vinse il premio Sergio Endrigo per la migliore interpretazione e il premio Giancarlo Bigazzi per la migliore composizione musicale.

Simone Cristicchi a Sanremo 2025: le partecipazioni in tv

Simone Cristicchi non si vede con frequenza in tv perché negli anni ha preferito piuttosto coltivare la carriera teatrale. Le sue prime esperienze in questo ambito muovono a partire dal tema affrontato nella canzone con la quale vinse il Festival nel 2007, ovvero la salute mentale. Fra gli spettacoli che ha portato in giro per l’Italia ci sono stati poi Magazzino 18, Il secondo figlio di Dio, Manuale di volo per l’uomo e Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli. Dal 2022 è in tour insieme ad Amara con Torneremo ancora. Concerto mistico per Franco Battiato, uno spettacolo dedicato al repertorio del cantautore scomparso nel 2021.

Simone Cristicchi: i precedenti a Sanremo

Nel 2003 non riesce ad accedere alla categorie Nuove Proposte del Festival con la canzone Leggere attentamente le istruzioni, con la quale partecipa a Destinazione Sanremo. Nel 2006 invece riesce a partecipare al Festival nella categoria Giovani, classificandosi secondo con la canzone Che bella gente.

L’anno successivo partecipa a Sanremo in gara nella categoria Campioni dove vince con Ti regalerò una rosa. Oltre a vincere la cinquantasettesima edizione del Festival, ottiene il premio della Critica e il premio della Sala Stampa radio-tv Lucio Dalla. A Sanremo torna anche nel 2010 con Meno male, con la quale si classifica settimo.

Le sue ultime partecipazioni risalgono al 2013 e al 2019. Nel Festival di Fazio presentò due brani, come prevedeva la formula: La prima volta (che sono morto) e Mi manchi. La canzone con la quale gareggiò fu La prima volta (che sono morto) con la quale ottenne un undicesimo piazzamento. Nel secondo Festival della doppietta diretta da Baglioni si posizionò quinto con la già citata Abbi cura di te.