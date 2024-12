Elodie in gara a Sanremo 2025: è la quarta partecipazione per la cantante che ha partecipato ad Amici ed ha fatto i casting per X Factor

Elodie è una delle 30 cantanti in gara al prossimo Festival di Sanremo 2025 in onda, da martedì 11 a sabato 15 febbraio, in prima serata su Rai 1 con la conduzione e direzione artistica di Carlo Conti. L’annuncio ufficiale è stato dato, oggi, domenica 1 dicembre 2024, in occasione del Tg1 delle 13:30.

Elodie a Sanremo 2025: le partecipazioni in tv

Classe 1990, la giovane cantautrice è nata a Roma. Il suo amore per la musica passa per anni di gavetta in diverse band locali, fino al 2015, quando approda alla scuola di ‘Amici di Maria de Filippi’.

A 18 anni, una giovanissima Elodie prese parte dai provini di ‘X Factor’ conquistando il giudice Morgan sulle note de ‘L’Eternità’ di Giorgia. E’ iconico il video in cui l’interprete corse tra le braccia dell’allora fidanzato per festeggiare un provino ben riuscito.

Nel 2021, è salita sul palco dell’Ariston al fianco di Amadeus e Fiorello per una serata.

Un anno dopo, debutta al cinema come attrice. E’, infatti, la protagonista femminile di ‘Ti mangio il cuore’ di Pippo Mezzapesa, ispirato alla vera storia di Rosa Di Fiore, prima pentita della mafia garganica.

Esce, nel 2023, la docu-serie “Sento ancora la vertigine” su Prime Video: un racconto inedito del suo percorso artistico e personale.

Ha prestato la sua voce al film d’animazione ‘Mufasa – Il Re Leone’, in uscita il 19 dicembre, doppiando il personaggio di Sarabi, madre di Simba.

Il prossimo anno, sarà impegnata in due grandi eventi: il tour degli stadi di Elodie. Uno l’8 giugno 2025 allo stadio San Siro di Milano, tra i più ambiti della musica pop e rock internazionale, il secondo il 12 giugno 2025 allo stadio Maradona di Napoli, dove la popstar stabilirà il record di prima artista donna italiana ad esibirsi su questo prestigioso palcoscenico.

Elodie: i precedenti a Sanremo

Elodie partecipa al Festival di Sanremo per la quarta volta. Nel 2017, portò in gara, ‘Tutta colpa mia’, un brano che annovera Emma Marrone tra gli autori. Nella classifica finale, al termine delle cinque serate, risultò ottava. Tre anni dopo, conquistò il settimo piazzamento con ‘Andromeda’, firmato dada Mahmood, in qualità di autore, e composto e prodotto da Dardust. Con ‘Due’ (scritto da Elodie con Federica Abbate, Jacopo Ettorre e il produttore Francesco “Katoo” Catitt), nel 2023, si piazzò al nono posto.