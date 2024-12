The Kolors in gara a Sanremo 2025: hanno partecipato al Festival nell’edizione del 2015 e nell’edizione di quest’anno.

I The Kolors a Sanremo 2025: la band capitanata da Stash prenderà parte alla settantacinquesima edizione della kermesse sanremese, condotta da Carlo Conti, che andrà in onda su Rai 1 dall’11 al 15 febbraio 2025.

Il nome della band è stato annunciato da Conti durante l’edizione pomeridiana del Tg1 del 1° dicembre 2024.

I The Kolors, sui social, hanno così commentato la loro terza partecipazione al Festival di Sanremo: “E poi arriva questa sorpresa nel bel mezzo del tour europeo. Ci vediamo a febbraio!”.

The Kolors a Sanremo 2025: le partecipazioni tv

A livello televisivo, i The Kolors sono noti per la loro partecipazione alla quattordicesima edizione del talent show di Canale 5, Amici di Maria De Filippi. Alla fase serale del programma, il gruppo entrò a far parte della squadra blu capitanata da Elisa e vinse quell’edizione.

La band si è esibita in molte manifestazioni musicali televisive come gli MTV Awards, il Power Hits Estate, il Summer Festival, i TIM Music Awards, il TIM Summer Hits, il Battiti Live, e anche in programmi televisivi come Che tempo che fa e recentemente a This is me, programma di Canale 5.

Stash, invece, ha ricoperto il ruolo di giudice di Amici nei serali della ventesima e della ventunesima edizione.

The Kolors: i precedenti a Sanremo

I The Kolors parteciperanno al Festival di Sanremo per la terza volta.

La loro prima partecipazione risale al 2015, con la canzone Frida (Mai, mai, mai) che è stato anche il loro primo singolo in lingua italiana. La canzone si classifico al nono posto della classifica finale. Per quanto riguarda le vendite, invece, il singolo riuscì a piazzarsi nella Top Ten della classifica FIMI dei singoli.

Quest’anno, la band, dopo il successo di Italodisco, ha fatto ritorno al Festival di Sanremo, presentando la canzone Un ragazzo una ragazza. Il brano si è piazzato al sedicesimo posto nella classifica finale.

Nel 2021, invece, i The Kolors presero parte alla serata dei duetti, condividendo il palco con Random.