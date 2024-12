Marcella Bella a Sanremo 2025 per la sua nona volta in gara al Festival, il che la rende la veterana della 75esima edizione, con Massimo Ranieri e Noemi alle sue spalle con 8 partecipazioni. La sua prima volta risale al 1972.

Marcella Bella a Sanremo 2025: le partecipazioni tv

Tolta la partecipazione a Canzonissima 1972-1973 (dopo il debutto sanremese), Marcella Bella ‘incontra’ la tv negli anni ’10 del 2000: 2011 è nel cast de I Raccomandati, su Rai 1, e in autunno partecipa a Baila! di Canale 5. Nel 2013 è invece nella giuria di qualità di Io canto su Canale 5 e cinque anni dopo è coach e giurata della prima edizione di Ora o mai più su Rai 1, condotto da Amadeus, con Stefano Sani come allievo, mentre l’anno dopo bissa, ma con seguendo Silvia Salemi. Resta nel mondo dei talent partecipando come giurata della prima edizione di Star in the Star, in onda su canale 5 con la conduzione di Ilary Blasi nel 2021.

Nel febbraio 2024 partecipa a Una Voce Per San Marino per tentare l’ingresso all’Eurovision Song Contest, ma la sua Chi siamo davvero si classifica solo sesta. La ricordiamo anche ospite di Fiorello a Viva Rai 2! con il brano Tacchi a spillo.

Nome Cantante: i precedenti a Sanremo

Con Sanremo 2025, Marcella Bella arriva alla sua nona partecipazione in gara al Festival. La prima volta risale al 1972 Montagne verdi, suo brano ‘icona’ che si classificò al settimo posto. Dopo un passaggio come ospite nel 1977 con Abbracciati, torna in gara a Sanremo 1981 con Pensa per te, arrivando nona. Nel 1986 torna in gara con quella che diventerà una hit del suo repertorio, Senza un briciolo di testa, terza classificata dietro ad Eros Ramazzotti, che vinse con Adesso tu, e Renzo Arbore, con Il clarinetto. L’anno dopo torna con Tanti auguri, piazzandosi sesta e nel 1988 aarrivò quarta con Dopo la tempesta. Nel 1990 partecipò con fratello Gianni cantando Verso l’ignoto, che rimase fuori dal podio (uniche posizioni note). Torna in gara nel 2005 con Uomo bastardo, finalista nella classifica generale, e infine nel 2007, sempre col fratello Gianni, in gara con Forever per sempre, arrivata in Finale.

Torna in gara, quindi, dopo 18 anni…