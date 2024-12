Per l’attrice di Mare Fuori si tratta della seconda partecipazione in gara dopo il debutto dell’anno scorso.

Clara a Sanremo 2025 è un ritorno a soli dodici mesi dalla prima partecipazione di Clara Soccini alla kermesse canora. Ad annunciare il suo nome tra i 30 Big della massima manifestazione musicale del nostro Paese è stato Carlo Conti nel corso dell’edizione del Tg 1 delle 13.30 dell’1 dicembre.

Clara a Sanremo 2025: le partecipazioni tv

Clara Soccini è prima di tutto un’attrice: in tanti la ricordano sicuramente per la fiction di Rai 2 Mare Fuori. Lì interpreta il ruolo di Crazy J, una ragazza amante della musica che riesce ad esprimersi e raccontarsi nel migliore dei modi proprio nella musica trap. Ma quel mondo la porta sovente a frequentare ambienti poco raccomandabili.

Nella serie tv è entrata a far parte dal 2023 e ha prestato la voce al brano “Origami all’alba” scritta insieme a Matteo Paolillo, collega sul set di Mare Fuori.

Selezionata tra i finalisti di Sanremo Giovani 2023 in onda su Rai 1, presenta la canzone Boulevard e ottiene un doppio successo. Non solo vince il programma ma, di conseguenza, consegue un pass come Big per Sanremo 2024, insieme ai Bnkr44 e ai Santi Francesi.

Nel corso dell’estate 2024, Clara ha preso parte ai vari Tim Summer Hits su Rai 2 e Battiti Live su Italia 1, oltre ai Tim Music Awards su Rai 1.

Nell’ottobre del 2024 è nel cast di Suzuki Music Party, la serata musicale con la conduzione di Amadeus che ha segnato lo sbarco del presentatore sul Nove. In occasione della manifestazione, Clara ha presentato il suo brano Nero gotico.

Clara: i precedenti a Sanremo

Una volta sbarcata in Riviera, è lei ad aprire le danze nella serata del martedì con la canzone Diamanti grezzi. L’artista si piazza al 24esimo posto nella classifica finale. Nella serata delle cover coinvolge Ivana Spagna, con la quale canta Il cerchio della vita, colonna sonora del film Disney Il Re Leone.