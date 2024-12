Giorgia in gara a Sanremo 2025: ha partecipato al Festival nel 1994, nel 1995, nel 1996, nel 2001 e nel 2023. È conduttrice di X Factor 2024

Giorgia a Sanremo 2025: la cantautrice romana prenderà parte alla settantacinquesima edizione della kermesse sanremese, condotta da Carlo Conti, che andrà in onda su Rai 1 dall’11 al 15 febbraio 2025.

Il suo nome è stato annunciato durante l’edizione pomeridiana del Tg1 del 1° dicembre 2024.

Giorgia, sui social, ha così commentato la sua sesta partecipazione al Festival in un’Instagram Stories: “L’emozione è sempre la stessa”.

Giorgia a Sanremo 2025: le partecipazioni tv

In questa stagione televisiva, Giorgia è la conduttrice della diciottesima edizione di X Factor, il talent show di Sky Uno. Quest’anno, la cantante ha anche co-condotto, insieme ad Amadeus, una serata del Festival di Sanremo 2024 e anche la prima serata della seconda edizione di Il Volo – Tutti per uno, show musicale di Canale 5 con Il Volo.

Nel 1993, prese parte a Sanremo Giovani di quell’anno: la vittoria ottenuta le aprì le porte del Festival.

Fuori gara, Giorgia si è esibita al Festival di Sanremo come superospite nel 2008, nel 2017, nel 2018 e nel 2019.

Nel 1995, condusse il programma di Rai 1, Sanremo Top, mentre nel 1998, presentò il programma di MTV, So ’90.

Giorgia: i precedenti a Sanremo

Giorgia parteciperà al Festival di Sanremo in gara per la sesta volta e per la quinta volta nei Big.

La prima partecipazione risale al 1994, nella categoria Nuove Proposte, con la canzone E poi che si classificò al settimo posto.

La prima partecipazione nei Big, invece, arrivò l’anno dopo, nel 1995, con la canzone Come saprei con la quale Giorgia vinse quell’edizione, aggiudicandosi anche il Premio della Critica.

Giorgia tornò al Festival anche l’anno dopo, nel 1996, con la canzone Strano il mio destino, classificandosi al terzo posto.

La quarta partecipazione al Festival di Sanremo, invece, risale al 2001 con la canzone Di sole e d’azzurro con la quale conquistò il secondo posto.

L’ultima partecipazione risale al 2023 con la canzone Parole dette male, piazzatasi al sesto posto nella classifica finale.